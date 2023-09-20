Клиенты дуют на ставку. Сможет ли Сбер сохранить темп в новых реалиях

Кредитные каникулы

В августе 2023 года Сбер заработал 140,9 млрд рублей чистой прибыли, а за январь 一 август показатель достиг 999,1 млрд рублей. Несмотря на то что обычно август 一 сезон отпусков, а не деловой активности, рост продолжился по всем ключевым показателям. Чистый процентный доход вырос на 40,1%, до 1,5 трлн рублей на фоне низкой базы прошлого года. А чистый комиссионный доход с января по август 2023 года подскочил на 19,9% г/г, до 449,9 млрд рублей. Радуют и операционные показатели: количество розничных клиентов достигло 107,4 млн человек, прибавив 1 млн с начала года, а число активных корпоративных клиентов достигло 3,1 млн компаний.

Главным драйвером остаются темпы кредитования. За месяц портфель в рознице прибавил 3,8%, а рост с начала года составил 18,2%. Суммарный показатель достиг 14,2 трлн рублей. Как и ранее, движущей силой оставалась ипотека: клиенты торопились оформить ссуду на жилье до повышения ставок. На ее долю пришлось 57% выдач кредитов. Впечатляющую динамику показали потребительские кредиты (+2% за месяц, до 12,4% с начала 2023 года), портфель которых достиг 3,9 трлн рублей. Кредиты юрлиц приросли на 2,3%, до 22,1 трлн рублей (рост на 17,6% с начала года с учетом валютной переоценки). Помимо кредитов, на динамику доходов оказал влияние рост объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания частных клиентов.

По итогам восьми месяцев 2023 года Сбер заработал 46,3 рубля прибыли на акцию, или около 18% акционерной доходности. С учетом дивидендной политики, которая предполагает выплату 50% прибыли, потенциальный дивиденд за восемь месяцев стремится к объемам выплаты за весь 2022 год. Есть ли у инвесторов поводы для беспокойства?

«Золотая» осень

Как минимум есть повод задуматься. Повышение ключевой ставки на 350 б. п., случившиеся в середине августа 2023 года, неизбежно отразится на ставках по кредитам и ипотеке. Регуляторы уже намекают, что жесткая денежно-кредитная политика продлится не месяц и не два, а минимум полгода, что повлечет за собой потенциальное остывание рынка как среди розничных заемщиков, так и юридических лиц.

Второй фактор 一 переоценка облигаций, входящих в состав капитала банка. После повышения ставки их привлекательность снизилась. В результате достаточность общего капитала Сбера упала на 0,2 п. п. В соответствии с дивидендной политикой Сбер может выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли в случае превышения этого показателя над уровнем 12,5%. А на текущий момент этот показатель составляет уже 13%.