Пессимизм на рынке нефти

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть и азиатские рынки под давлением. Проекция ставки ФРС указывает на более жёсткую денежную политику в обозримом будущем. Соответственно, инвестиции в облигации кажутся более привлекательными, чем вложения в акции. Отечественный рынок может продолжить снижение, если только этому не будет мешать ослабление рубля.



Российский рынок продолжил снижение на торгах в среду. На пике снижения индекс МосБиржи опускался до 3013,75 п. Существенных корпоративных новостей почти не было. Поэтому рынок подвергался влиянию общей логике текущей ситуации. Высокая ставка ЦБ РФ, коррекция в нефти и учёт рисков новых санкций не позволяют думать о покупках. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 90,455 млрд руб.



По итогам торгов 20 сентября Индекс МосБиржи — 3068,15 п. (-0,51%), а Индекс РТС — 1002,54 п. (-0,08%).



Лидеры роста на 23:00 мск:



ПИК ао 753,6 1,43%

Новатэк ао 1 622 1,4%

Система ао 17,3 1,38%

ЛУКОЙЛ 6 424 1,26%

Ростел -ао 73,22 1,19%



Лидеры снижения на 23:00 мск:



GLTR-гдр 637,3 −2,9%

Роснефть 529,35 −2,69%

Polymetal 522 −2,27%

OZON-адр 2 585 −2,06%

АЛРОСА ао 72,2 −1,96%



9 отраслевых индексов российского рынка показали снижение. Сектор металлов и добычи смог подрасти на 0,02%. Наиболее сильное снижение было в транспорте (-2,02%) и электроэнергетике (-2,04%).



В секторе нефти и газа повышались бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH). Как минимум, компанию можно отнести в число наиболее щедрых в дивидендном плане. Поэтому высокая ставка ЦБ РФ не служит достаточным демотиватором покупок акций.



Акции Polymetal (POLY) просели более чем на 2%. Накануне торги по ним возобновились после завершения процесса редоминцеляции. От своего пика бумага просела почти на 10%.



В целом, фон для инвестирования в акции неблагоприятный. Обсуждение очередных санкционных мер в Европе и G7, коррекция в нефти и осенний пессимизм давят на рынок. В частности, просадка в «Алроса» (ALRS) непосредственно связана с предстоящими ограничениями на импорт российских алмазов, а также с информацией от самой компании о сокращении продаж в сентябре-октябре для балансировки рынка.



Дополнительным фактором негатива для акций стал рубль, который смог укрепиться по итогам торгов в среду. Высокая доходность облигаций служит существенной альтернативой для инвестирования в высоко рисковые инструменты. Плюс к этому экспортёры могут нарастить продажи валюты в рамках подготовки к налоговым выплатам. Объём сделок в паре USD/RUB составил 122,672 млрд руб, а в паре CNY/RUB 162,630 млрд руб. При этом в первой половине дня ничто не предвещало рост продаж валюты во второй половине сессии. Как минимум, стабилизация рубля в последнее время может говорить о том, что экспортёрам не стоит ждать более выгодного курса для своих операций.



По итогам торгов:



USD/RUB — 96,15 (-0,71%),

EUR/RUB — 103,02 (-0,19%),

CNY/RUB — 13,161 (-0,75%).

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