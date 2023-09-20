ФРС США сохранила ставку на уровне в 5,25−5,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания 19—20 сентября сохранила ключевую ставку на уровне в 5,25−5,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Сохранение ставки на прежнем уровне было ожидаемым, такой прогноз дали 94 из 97 экономистов, опрошенных Reuters 7−12 сентября. Тем не менее, почти каждый пятый эксперт (17 из 97) ждет как минимум одного повышения ставки до конца года.

Аналитики также дали Reuters свои прогнозы того, когда ФРС может начать смягчать денежно-кредитную политику. Из 87 респондентов только один ожидает, что регулятор снизит ставку уже в этом году. 28 опрошенных заявили, что ФРС перейдет к снижению ставки в первом квартале 2024 года, еще 33 экономиста указали на второй квартал.

«Напряженные рынки труда и жилья несут в себе риск роста инфляции… Это означает, что в отсутствие рецессии политики, скорее всего, будут удерживать ставки на прежнем уровне и в 2024 году», — полагает главный экономист Citi по США Эндрю Холленхорст.

В августе индекс потребительских цен (CPI) в США составил в годовом выражении 3,7% против 3,2% месяц ранее. Показатель оказался выше прогноза аналитиков (3,6%). В то же время базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, замедлилась с 4,7% до 4,3%, как и прогнозировалось.

Reuters отмечает, что серьезный экономический спад мог бы оправдать более ранее снижение ставки. Однако вероятность этого небольшая — согласно данным опроса, в 2023 году ВВП США, как ожидается, вырастет на 2%, а в 2024 году — на 0,9%. Согласно данным Бюро экономического анализа США, во втором квартале экономика страны выросла на 2,1% в годовом выражении.

«Согласно нашему базовому прогнозу, экономика вступит в рецессию в первой половине следующего года, что приведет к снижению ставки ФРС во втором квартале. Однако риск заключается в том, что рост экономики продолжится и первое снижение ставки будет перенесено на более поздний срок», — отметил Холенхорст.

Рынок также не исключает еще одного повышения ставки. Согласно данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность ее роста на 25 б.п. на заседании 31 октября-1 ноября составляет 27%, а вероятность сохранения ставки без изменений оценивается в 72,8%. В декабре рынок с вероятностью в 34,1% ждет ставку в 5,5−5,75%, тогда как вероятность сохранения ставки в 5,25−5,5% оценивается уже в 61,5%. Трейдеры также допускают повышение ставки до 5,75−6% (вероятность 4,4%).

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 год. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5−5,25%. На июньском заседании регулятор сделал паузу, предупредив, что с повышением еще не закончил. В июле Федрезерв поднял ставку еще на 25 б.п., до 5,25−5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл тогда в ходе пресс-конференции в очередной раз заявил, что снижения ставки в этом году не предвидится.