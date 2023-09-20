«АЛРОСА» приостановила продажу алмазов на два месяца из-за слабого спроса

«Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик», — говорится в сообщении.

«Решение о прекращении продажи алмазного сырья отражает стремление “Алроса” стабилизировать баланс спроса и предложения на рынке. В условиях продолжающейся тенденции снижения спроса в “Алроса” полагают, что это решение поможет предотвратить затоваривание запасов, особенно по мере приближения отрасли к сезону Дивали (конец октября — начало ноября — FM), когда многие фабрики традиционно закрываются», — отмечается в релизе.