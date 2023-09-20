12:27 (мск), источник: Frank Media

«АЛРОСА» приостановила продажу алмазов на два месяца из-за слабого спроса

Российская группа алмазодобывающих компаний «Алроса» приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь 2023 года по запросу индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), сообщает сам GJEPC.

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Источник: Reuters

«Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик», — говорится в сообщении.

«Решение о прекращении продажи алмазного сырья отражает стремление “Алроса” стабилизировать баланс спроса и предложения на рынке. В условиях продолжающейся тенденции снижения спроса в “Алроса” полагают, что это решение поможет предотвратить затоваривание запасов, особенно по мере приближения отрасли к сезону Дивали (конец октября — начало ноября — FM), когда многие фабрики традиционно закрываются», — отмечается в релизе.

«Алроса» призвала всех партнеров отрасли, включая алмазодобывающие компании, гранильные предприятия и розничную торговлю ювелирными изделиями, занять «аналогичную ответственную позицию» в отношении покупки и продажи алмазного сырья.

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«АЛРОСА» приостановила продажу алмазов на два месяца из-за слабого спроса
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