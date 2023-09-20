Коррекция в нефти и консерватизм НБК могут смутить рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть корректируется, Народный Банк Китая воздержался от снижения ставок, индексы Азии в минусе. Инфляция в Канаде намекает на то, что ФРС проявит осторожность и даже может удивить рынок повышением ставки, или жёсткой риторикой. Соответственно, внешние сигналы намекают на продолжение плавных распродаж на российском рынке.



Российский рынок существенно снизился по итогам торгов во вторник. Индекс МосБиржи в максимальной точке падения достигал значения 3054,25 п. Бумаги Polymetal триумфально вернулись к торговле, но свои достижения не сохранили. Акции металлургов смогли показать небольшой рост. Электроэнергетика, химия и нефтехимия, а также транспорт среди главных аутсайдеров дня. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 91,514 млрд руб.

По итогам торгов 19 сентября Индекс МосБиржи — 3083,85 п. (-1,64%), а Индекс РТС — 1003,35 п. (-2,07%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

НЛМК ао 194,22 2,03%

МКБ ао 6,86 0,51%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

FIXP-гдр 372 −6,42%

AGRO-гдр 1 133 −5,98%

Россети 0,12 −5,5%

РусГидро 0,85 −4,92%

TCS-гдр 3 356,5 −3,94%

Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали снижение. Самые большие потери в электроэнергетике (-3,15%), химии и нефтехимии (-3,62%), транспорте (-3,70%). В отношении последнего можно отметить, что отраслевой индекс показал самый сильный рост на рынке с начала года на уровне 150%.

Бумаги Polymetal (POLY) были среди лидеров дня, так как 19 сентября возобновились торги по ним в связи с завершением процесса редомициляции. Первоначально можно было предположить, что бумага будет догонять рынок. Однако акции конкурента «Полюс» (PLZL), фактически, на значениях двухмесячной давности. Соответственно, мы предполагали, что локальный оптимизм весьма быстро иссякнет.

Состоялось ожидаемое событие по бумагам «Новабев групп» (BELU) — бывшая «Белуга». Акционеры одобрили дивиденды в размере 320 ₽ на акцию по итогам I полугодия. Закрытие реестра состоится 29 сентября.

Ситуация на рынке, в целом, не способствует покупкам. Ставка ЦБ РФ повышена до 13,0%, что делает рынок облигаций вполне внятной альтернативой акциям. В Европе обсуждают новые санкции и возможности изъятия активов РФ. Между Азербайджаном и Арменией очередное обострение, а это важные торговые партнёры для России, а также зона геополитических интересов.

Даже сектор нефти и газа игнорировал дорожавшую нефть, хотя условия для нефтяников складываются весьма позитивные. Комбинация дорожающей нефти и слабого рубля позволяет рассчитывать на весьма высокие доходы в III квартале. Однако дивидендная доходность нефтяных акций всё же уступает текущей доходности облигаций.

Рубль к вечеру растерял все свои скромные дневные достижения. При этом объёмы снизились в сравнении с предыдущими сессиями, хотя в паре с китайским юанем активность остаётся высокой: в паре USD/RUB 96,561, а в паре CNY/RUB 143,781 млрд руб. Предполагаем, что по мере приближения налоговых выплат объёмы могут ещё увеличиться, а курс рубля перейти к локальному укреплению.

По итогам торгов:

USD/RUB 96,84 (+0,31%),

EUR/RUB — 103,22 (+0,17%),

CNY/RUB — 13,261 (+0,42%).

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