ЦБ оценит действия Мосбиржи из-за крупнейшего сбоя на срочном рынке с 2015 года

Банк России начал оценку действий Мосбиржи во время крупнейшего сбоя на срочном рынке утром 13 сентября, сообщила «РБК Инвестициям» пресс-служба регулятора.

«Банк России в настоящий момент проводит оценку действий Московской биржи по реагированию на произошедший сбой», — говорится в сообщении.

13 сентября торги на срочном рынке на Мосбирже были недоступны четыре часа — с 09:30 до 13:30 мск. Предыдущий рекорд по длительности остановки торгов в этой секции был установлен в 2015 году, когда операции не проводились около двух часов.

Причиной приостановки, согласно заявлению площадки, стала ошибка в работе торгово-клиринговой системы, которая привела «к нарушению целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка». Биржа сочла совокупный размер потенциального убытка «незначительным» и пообещала рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке.

ЦБ указал, что закон разрешает организаторам торгов в отдельных случаях признавать сделки незаключенными, если они были заключены с нарушением правил торгов, в том числе из-за технических сбоев. «Решение ПАО “Московская биржа” о компенсации убытков, заявленных инвесторами, является операционной деятельностью организатора торговли», — подчеркнула пресс-служба регулятора.

Некоторые крупные брокеры подтвердили «РБК Инвестициям», что вступили в диалог с Мосбиржей о возмещении убытков, которые понесли.

«Сейчас мы согласовываем внутри себя эти данные, после чего передадим их сотрудникам Мосбиржи для верификации на их стороне», — сообщил изданию глава управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов. Представитель «Тинькофф Инвестиций» отметил, что оценка убытков завершена, они оказались незначительными, так как объем торгов в утреннюю сессию был небольшим.