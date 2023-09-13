Мосбиржа допустила возмещение убытков из-за сбоя на срочном рынке

Мосбиржа рассмотрит запросы участников торгов из-за убытков от отмены сделок, говорится в сообщении торговой площадки. Речь идет об убытках, которые сформировалиcь сегодня утром, когда площадка отменила сделки на срочном рынке в период с 08:50 до 09:30 мск.

«Биржа рассматривает совокупный размер потенциального убытка как незначительный, который не отразится на деятельности биржи и рынка в целом. Московская биржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке», — говорится в сообщении.

Также площадка пояснила, с чем была связана остановка торгов на срочном рынке. Ее вызвала ошибка, произошедшая впервые — из-за нее была нарушена целостность данных о сделках: «Ошибка в работе торгово-клиринговой системы срочного рынка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые. Текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 года».

«Это все очень сильно влияет на портфели клиентов, у которых есть единая денежная позиция (ЕДП) или единый брокерский счет. У них срочная секция была привязана к фондовому портфелю. Эти клиенты могли стать потерпевшими, их могли отмаржинколлить, когда сделки были заключены, а потом отменены», — пояснил «РБК Инвестициям» источник на финансовом рынке.

Единая денежная позиция (ЕДП) предполагает бесшовную торговлю на разных площадках Московской биржи, объединяя все средства на одном счете. В рамках этой технологии активы, купленные в одной секции, могут быть использованы в качестве обеспечения для сделок в другой.

Например, покупка фьючерсов предполагает блокировку ГО (гарантийного обеспечения) на счете клиента. Если у клиента есть акции, купленные на свои деньги (без «плеча») в фондовой секции, то они выступят в качестве обеспечения позиции по фьючерсному контракту.