18:11 (мск), источник: РБК Инвестиции

Мосбиржа допустила возмещение убытков из-за сбоя на срочном рынке

В среду, 13 сентября, срочная секция Московской биржи не работала в течение 4 часов. Однако до остановки торгов были проведены сделки, которые впоследствии были отменены. Это сформировало убыток у некоторых игроков.

Наверх
Источник: Reuters

Мосбиржа рассмотрит запросы участников торгов из-за убытков от отмены сделок, говорится в сообщении торговой площадки. Речь идет об убытках, которые сформировалиcь сегодня утром, когда площадка отменила сделки на срочном рынке в период с 08:50 до 09:30 мск.

«Биржа рассматривает совокупный размер потенциального убытка как незначительный, который не отразится на деятельности биржи и рынка в целом. Московская биржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке», — говорится в сообщении.

Также площадка пояснила, с чем была связана остановка торгов на срочном рынке. Ее вызвала ошибка, произошедшая впервые — из-за нее была нарушена целостность данных о сделках: «Ошибка в работе торгово-клиринговой системы срочного рынка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые. Текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 года».

«Это все очень сильно влияет на портфели клиентов, у которых есть единая денежная позиция (ЕДП) или единый брокерский счет. У них срочная секция была привязана к фондовому портфелю. Эти клиенты могли стать потерпевшими, их могли отмаржинколлить, когда сделки были заключены, а потом отменены», — пояснил «РБК Инвестициям» источник на финансовом рынке.

Единая денежная позиция (ЕДП) предполагает бесшовную торговлю на разных площадках Московской биржи, объединяя все средства на одном счете. В рамках этой технологии активы, купленные в одной секции, могут быть использованы в качестве обеспечения для сделок в другой.

Например, покупка фьючерсов предполагает блокировку ГО (гарантийного обеспечения) на счете клиента. Если у клиента есть акции, купленные на свои деньги (без «плеча») в фондовой секции, то они выступят в качестве обеспечения позиции по фьючерсному контракту.

«Я думаю, что убытки могли возникнуть у тех, у кого образовалась короткая позиция по фьючерсам на доллар, например, а за время отсутствия торгов доллар скакнул более чем на 1 рубль. Другие валюты в это время тоже не отставали. Но из-за отсутствия торгов игроки не могли эту позицию закрыть», — предположил второй источник, работающий в компании, специализирующейся на торгах деривативами.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ипотека резко подорожала: топ-5 самых низких ставок по кредитам на жилье
Названы российские бумаги для покупки во время ослабления доллара
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь