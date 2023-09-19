Мосбиржа начала торги фьючерсами и опционами на сахар
На Московской бирже появятся расчетные фьючерсы на индекс российского сахара и маржируемые опционы на них.
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На Московской бирже появятся расчетные фьючерсы на индекс российского сахара и маржируемые опционы на них.
С 19 сентября Московская биржа начала торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс российского сахара и маржируемыми опционами на них. Торги и расчеты будут проходить в российских рублях, сообщила площадка.
Маржируемые опционы (или опционы фьючерсного типа) используются на срочном рынке в тех случаях, когда базовыми активами выступают фьючерсы. Свое название они получили благодаря использованию в расчетах вместо премии вариационной маржи.
При покупке маржируемого опциона у покупателя на счете временно блокируется гарантийное обеспечение по опциону, а затем биржа ежедневно списывает или начисляет вариационную маржу (это разница между ценой исполнения опциона и текущей ценой базового актива).
К торгам фьючерсами на индекс сахара будут допущены контракты с исполнением в октябре, ноябре, декабре 2023 года и в январе, феврале, марте 2024 года.
«Мы видим устойчивый интерес к контрактам на сахар со стороны как отраслевых участников рынка, так и профессиональных фондов и частных инвесторов. Для производителей и потребителей расчетный фьючерсный контракт на сахар — удобный инструмент страхования рисков, а для частных и институциональных инвесторов он открывает дополнительные возможности для диверсификации портфелей», — отметила руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева.
Национальная товарная биржа (НТБ, входит в Группу «Московская биржа») начала расчет и публикацию индекса, отражающего цену сахара в Центральном и Приволжском федеральных округах, 15 сентября.
Кроме того, с 19 сентября Московская биржа начнет рассчитывать и публиковать индексы дивидендов. Их расчет планируется осуществлять один раз в день в 18:30 мск. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут равны нулю.
В планах Мосбиржи также запуск торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи. В августе Мария Патрикеева сообщила журналистам, что он запланирован на сентябрь 2023 года. Это будет пятый по счету инструмент семейства однодневных контрактов с автоматической пролонгацией.
Сейчас на Московской бирже обращаются три вечных фьючерса на валютные пары (доллар, евро, юань), а также однодневный контракт на золото. Согласно данным из презентации Марии Патрикеевой, вечный фьючерс на пару доллар-рубль вошел в топ-10 контрактов по среднедневному объему торгов по итогам августа (₽9 млрд). Самым востребованным среди физических лиц инструментом на срочном рынке стал фьючерс на природный газ — в августе среднедневной объем торгов составил более ₽32 млрд. Первое место занимает квартальный фьючерс Si на пару доллар-рубль (₽163 млрд по итогам месяца).