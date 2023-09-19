Мосбиржа начала торги фьючерсами и опционами на сахар

С 19 сентября Московская биржа начала торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс российского сахара и маржируемыми опционами на них. Торги и расчеты будут проходить в российских рублях, сообщила площадка.

Маржируемые опционы (или опционы фьючерсного типа) используются на срочном рынке в тех случаях, когда базовыми активами выступают фьючерсы. Свое название они получили благодаря использованию в расчетах вместо премии вариационной маржи.

При покупке маржируемого опциона у покупателя на счете временно блокируется гарантийное обеспечение по опциону, а затем биржа ежедневно списывает или начисляет вариационную маржу (это разница между ценой исполнения опциона и текущей ценой базового актива).

Параметры расчетного фьючерса на индекс сахара:

код контракта — SUGAR;

объем контракта — 100 кг, котировка в рублях за 1 тонну с НДС;

минимальный шаг цены — ₽10;

стоимость шага цены — ₽1;

гарантийное обеспечение — 16%.

К торгам фьючерсами на индекс сахара будут допущены контракты с исполнением в октябре, ноябре, декабре 2023 года и в январе, феврале, марте 2024 года.

Параметры маржируемых опционов на расчетные фьючерсные контракты на сахар:

лот — 1 фьючерсный контракт;

минимальный шаг цены — ₽10;

стоимость шага цены — ₽1.

«Мы видим устойчивый интерес к контрактам на сахар со стороны как отраслевых участников рынка, так и профессиональных фондов и частных инвесторов. Для производителей и потребителей расчетный фьючерсный контракт на сахар — удобный инструмент страхования рисков, а для частных и институциональных инвесторов он открывает дополнительные возможности для диверсификации портфелей», — отметила руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева.

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в Группу «Московская биржа») начала расчет и публикацию индекса, отражающего цену сахара в Центральном и Приволжском федеральных округах, 15 сентября.

Кроме того, с 19 сентября Московская биржа начнет рассчитывать и публиковать индексы дивидендов. Их расчет планируется осуществлять один раз в день в 18:30 мск. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут равны нулю.

В планах Мосбиржи также запуск торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи. В августе Мария Патрикеева сообщила журналистам, что он запланирован на сентябрь 2023 года. Это будет пятый по счету инструмент семейства однодневных контрактов с автоматической пролонгацией.