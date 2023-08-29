Сахар не для всех: на МосБирже новый инструмент

В рамках торгов срочного рынка на МосБирже уже есть фьючерсы на пшеницу и сахар. Эти инструменты являются расчетными фьючерсами, а значит реальных поставок базисного актива — сельскохозяйственной продукции — не происходит. Поэтому пока говорить о выходе торговой площадки на товарный рынок с/х продукции рано.

Используя фьючерс на сахар инвестор может частично захеджироваться от продовольственной инфляции и проблем с поставками сахарного тростника. Последние 2 года стоимость сахара на мировых биржах неуклонно растет.

Инструмент подходит только для профессиональных трейдеров, разрабатывающих сложные стратегии на рынке. На наш взгляд, для рядового физика (неквалифицированного инвестора) инструмент не так привлекателен.

Прибыльность нового иструмента будет зависеть от мировых цен и цепочек поставок наравне с инфляцией внутри и вне страны. В случае стабильного рынка — можно ожидать снижения.

МосБиржа начала рассчитывать индекс сахара, который складывается на основе внебиржевых отчетов. По итогам первого дня расчета стоимость одной тонны сахара составила 59,133 тысячи рублей.