Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с осени 2022 года

Ноябрьские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent во вторник, 19 сентября, на максимуме торговались по $95,15 за баррель, дорожая на 0,76% ко вчерашнему закрытию. Это рекордное значение с 15 ноября 2022 года.

На 9:13 мск нефть Brent стоила $94,99 за баррель, что на 0,59% выше цены закрытия вчерашней торговой сессии.

Фьючерсы на нефть WTI с исполнением в октябре поднялись на 1,17% и на максимуме за день торговались по $92,55 за баррель. На 9:13 мск контракты на WTI стоили $92,49 за баррель, что на 1,1% выше цены закрытия прошлой сессии.

Нефтяные котировки продолжают устойчиво двигаться вверх на фоне сокращения поставок сырья на рынок. Цена Brent находится «на пути к психологическому рубежу $100 за баррель», отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций» «В публичном поле все больше говорят о трехзначной отметке. Ее достижения ждут аналитики UBS, Citi, Chevron и другие», — указывают эксперты.

При этом текущие уровни Brent, по их мнению, «близки к справедливым», поэтому «дальнейший устойчивый рост выглядит маловероятным». «При наличии краткосрочных позитивных катализаторов котировки вполне могут сформировать временный скачок в район $100. Но эти уровни вряд ли будут устойчивы, поскольку даже для производителей они не выгодны, ведь из-за слишком дорогой нефти начинает страдать спрос», — отмечают аналитики. Сдерживающим фактором для нефтяного рынка, по их словам, может стать ужесточение политики американского Федрезерва. Его заседание должно состояться в среду, 20 сентября.

Схожего мнения придерживается ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его словам, цены на нефть «уже начинают беспокоить рынок», поскольку угрожают разгоном инфляции. «Соответственно, если инфляция вновь начнет ускоряться, то регуляторы способны пойти на дальнейшие повышения ставок», — прогнозирует эксперт.