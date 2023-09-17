Как начать инвестировать, если есть только 10 тысяч рублей

Инвестиции и сбережения — важная составляющая жизни современного человека. Однако, многие оставляют без внимания эту часть планирования по разным причинам. Иногда, потому что не удается выделить средства на инвестиции, иногда просто нет понимания с чего начать. Если рассмотреть пример, в котором у человека есть минимальные сбережения в размере 10 тысяч рублей, то даже с такой суммой не всегда понятно что сделать.

Самый простой и безопасный вариант — банковский вклад. Однако ни финансовой ощутимой выгоды, ни полезных знаний и привычек он не принесет.

Основной момент в инвестировании (помимо капитала) — это дисциплина. И как раз ее лучше тренировать, когда капитал еще не велик и допускать ошибки не так болезненно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во-первых, стоит отнестись к этой сумме сразу как к чему-то, что нельзя тратить. Во-вторых, обязательно нужно определиться с тем, какую величину своего ежемесячного дохода удастся так же выделять на пополнение своего инвестиционного портфеля. Это важно, так как это позволит выработать привычку откладывать часть средств, что очень полезно для долгосрочных инвестиций.

Еще одним способом инвестиций 10 тысяч рублей может являться обучение. Потратить эти деньги на курс повышения квалификации, которое в будущем может привести к увеличению доходов — достаточно разумный вариант. На некотором жизненном этапе, это может быть наилучшим способом вложения сбереженных средств, так как позволит в дальнейшем больше зарабатывать и больше откладывать.

Если говорить про формирование портфеля, то составить полноценный диверсифицированный портфель ценных бумаг на такую сумму невозможно: купить на эти деньги нужное количество акций/облигаций/золота нельзя.

В этой ситуации логично воспользоваться предложениями компании, где у вас открыт брокерский счет. Чаще всего, компания предлагает для розничных инвесторов либо открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ), либо торгуемые на бирже паевые фонды (БПИФ). Эти фонды аккумулируют средства вкладчиков и имеют возможность купить большое количество инструментов, согласно прописанной инвестиционной стратегии. Например, есть фонды, которые покупают акции российского рынка, в соответствии с их весами в индексе Московской биржи. Или, например, инвестируют в рублевые облигации.

Таким образом, вы можете на 10 тысяч рублей купить активы, которые сделают ваш портфель диверсифицированным. Для новичка, распределение активов может быть таким: ⅓ в фонд акций, ⅓ в фонд облигаций, ⅓ в фонд, инвестирующий в золото (для защиты от девальвации рубля). И по мере того, как удается откладывать больше средств — паи этих фондов можно докупать на эти средства, увеличивая свой инвестированный капитал.

Так же есть паевые фонды, предлагающие готовые инвестиционные стратегии с «авторским» распределением активов. Это еще проще, и здесь вам будет достаточно купить и пополнять всего один фонд. Для выбора такого фонда, следует посмотреть не только его результаты за последний год, но и за последние 5 лет, чтобы увидеть, как фонд работает на дистанции.