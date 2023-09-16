Традиции и сюрпризы инвестиций: почему китайцы вкладываются в водку

Неоевразийство — наша современная действительность и она будет с нами как минимум ближайшие несколько десятилетий.

Китай сейчас, как наш основной торговый партнер, является второй экономикой мира, характеризующаяся стабильным ростом ВВП на около 3% в год в 2022 году, планомерным снижение уровня безработицы (в 2022 году в КНР было создано 12 млн новых рабочих мест, при плане в 11 млн), а так же планомерным увеличением влияния страны на мировую экономическую ситуацию. ВВП Китая, к слову, составляет 18,5% от общего мирового ВВП. КНР — вторая страна в мире по объёму торговли услугами, привлечению иностранных инвестиций и размеру внутреннего потребительского рынка.

Трудно поспорить с тем, что престиж Поднебесной в том числе обязан её технологическим компаниям, таким как Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Alibaba group и так далее.

Однако, если обратить внимание на то, во что инвестируют китайцы, то мы обнаружим пару сюрпризов. Материализм как основная общественная концепция ярчайшим образом проявляется, как ни странно, в структуре инвестиционного портфеля внутреннего Китайского инвестора:

Первый интересный факт: в топе индекса CSI 300 находятся две компании по производству алкоголя — это Kweichow Moutai и Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory, причём первая из них занимает лидирующую позицию.

Это связано с многочисленными традициями, связанными с национальным напитком Байцзю — китайской водкой — любимым напитком на свадьбах, национальных праздниках и деловых встречах. Во время правления Мао Цзэдуна водка Moutai присутствовала на всех правительственных торжествах и получила статус главного дипломатического напитка Китая. Важный символ статуса, связанный с успехом, удачей и национальной гордостью.

Второй факт: несмотря на приверженность китайцев национальными традициям, финансовые организации также считаются престижем. Так называемая «Большая четвёрка» Китая вся входит в топ 10 банков мира по капитализации.

ICBC — один из крупнейших лицензированных банков Гонконга, контролирует пятую часть всей банковской сферы в Китае, осуществляет активную экспансию в другие страны с 2006 года. BANK OF CHINA — старейший банк страны, 1 июня 2006 года банк провёл IPO: спрос на бумаги в 76 раз превысил предложение, за всю историю Гонконгской фондовой биржи это было крупнейшее превышение спроса над предложением. AGRICULTURAL BANK — основан в 1951 году Мао Цзэдуном для помощи колхозам, крестьянам и рабочим, а сейчас уверенно закрепился в сфере коммерческих финансовых организаций Китая и мира.

Третий любопытный факт: в топе индекса так же находятся 3 крупных сырьевых компании: PetroChina Co Ltd — нефтегазодобывающая компания, China Petroleum & Chemical Corp — вторая по объемам китайская интегрированная энергетическая и химическая компания (после PetroChina Co Ltd).

Сырьевые компании в Китае являются государственными и все они занимают лидирующие позиции в списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год (21-ое, 45-ое и 152-ое место соответственно). Не стоит так же забывать про показатели китайского угольного гиганта: China Shenhua Energy Co Ltd. Ее смело можно называть именно так, ведь в сфере угольной промышленности она является крупнейшей угольной компанией по объёму добычи, объёму продаж и числу занятых в мире, второй в мире публичной компанией по запасам угля (6 миллиардов тонн).

В этом смысле китайские индексы материковых акций более близки к Российским индексам, где доля «реальных материальных активов» является доминирующей по сравнению с европейским и американским рынком.

С учетом того, что внутренний спрос, а также спрос «сателлитов» в принципе позволяет Китаю не ориентироваться на западный мир, китайские локальные акции будут выглядеть более устойчиво на фоне мировых шоков, чем американские, европейские и даже гонконгские бумаги, рынок которых был создан западными институтами для западных инвесторов.