Нефть и статистика из Китая создают позитивный сценарий дня

Народный Банк Китая снизил требования по норме резервирования для банков, что говорит о решимости продолжать стимулы.

Однако внешние сигналы существенно не будут интересовать российский рынок до поступления новостей о решении ЦБ РФ по ставки в 13:30 мск. Поэтому в первой половине дня может преобладать осторожность, а затем рынок отыграет мягкость, или жёсткость регулятора.



Российский рынок снизился по итогам торгов в пятницу. Рынок лихорадило с первых минут торгов. В третьем эшелоне разбушевались продавцы акций, которые в последнее время показали рост на сотни процентов. Впрочем, индексные бумаги также подверглись давлению, но к вечеру ситуация чуть выправилась. США в очередной раз расширили список подсанкционных лиц и компаний. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 76,786 млрд руб.

По итогам торгов 14 сентября Индекс МосБиржи — 3139,49 п. (-0,28%), а Индекс РТС — 1018,31 п. (-1,20%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Магнит ао 5 783 2,27%

НЛМК ао 192,4 1,01%

Сбербанк 259,98 0,7%

Сбербанк-п 259,65 0,66%

МосБиржа 170,08 0,21%

Лидеры снижения на 23:00 мск



Россети 0,12 −4,72%

AGRO-гдр 1 201,6 −4,33%

РусГидро 0,89 −3,34%

Сегежа 5,37 −2,89%

FIXP-гдр 402,9 −2,59%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали снижение. Наиболее сильным оно было в секторах электроэнергетики (-4,73%), транспорта (-4,38%), а также химии и нефтехимии (-5,24%).

Одной из идей распродаж может быть неуверенность рынка относительно решения ЦБ РФ по ставке. Уже сегодня доходность облигаций становится вполне весомой альтернативой акциям, а при повышении ставки на 50−100 Б. П. ситуация будет ещё более ярко выраженной. Плюс к этому «пузыри», которые надулись в бумагах третьего эшелона должны были когда-то лопнуть. В бумагах ОВК (UWGN) есть конкретная идея падения. Связано оно с тем, что акционеры одобрили дополнительную эмиссию акций. После размещения 12,5 млрд акций доли уже существующих акционеров будут размыты в сто раз.

К вечеру резко подешевели акции «Соллерс» (SVAV) и GlobalTrans (GLTR). Компании оказались в очередном санкционном списке США. Под санкции также попал «АВТОВАЗ». То есть новые ограничения в весьма заметно касаются транспортной отрасли.

«Магнит» (MGNT) был в числе немногих акций, которые в течение дня находились в зелёной зоне. Компания завершила выкуп своих акций у нерезидентов с дисконтом в 50%. Также на рынке говорят о возможной выплате дивидендов за I полугодие, а затем и по итогам всего 2023 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рубль пытался укрепляться в дневные часы, но к закрытию показал снижение, что частично сыграло в пользу акций экспортёров. Объёмы были весьма высокими. В паре USD/RUB 158,940 млрд, а в паре CNY/RUB 183,123 млрд руб. То есть можно предположить, что экспортёры всё же увеличили продажи валюты, но этого пока недостаточно для акцентированного укрепления. Вероятно, что на рубль продолжают негативно влиять истории ухода иностранного бизнеса из РФ. В частности, о завершении процесса продажи своего бизнеса в РФ объявила British American Tobacco. В любом случае, у ЦБ РФ есть поводы для повышения ставки, как для усиления позиций рубля, так и на фоне продолжающегося ускорения темпа роста инфляции.

По итогам торгов: