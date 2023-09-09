Россияне все чаще хранят свои средства в юанях, отметил эксперт

В Москве давно присутствуют несколько китайских финансовых учреждений. Причем один из банков КНР — ChinaConstructionBank — уже начинает работать даже с российским населением. Виталий Манкевич председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП)

Что, по его словам, не удивляет, «ведь юань потихоньку заменяет россиянам доллар, ставший токсичным».

«Насколько я знаю, наши люди в настоящее время все чаще хранят свои средства именно в китайской валюте», — подчеркнул Манкевич.

Он также заметил, что сейчас уже не существует проблем во взаиморасчетах между Россией и Китаем. «С моей точки зрения за год ситуация тут, можно сказать, стабилизировалась», — сказал председатель РАСПП.

«Ряд российских банков уже находятся в Китае. Это и ВТБ, и “Солидарность”, и Азиатско-Тихоокеанский банк. Только что заявку на регистрацию нового товарного знака с обозначением слова “банк” на китайском языке подал Сбербанк, что, по заявлению его руководителей, необходимо для “потенциальной перспективы взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе”, — заключил он.