Рубль перешел к укреплению после резкого спада в начале торгов
При этом индекс Мосбиржи показал падение. В основном это коснулось бумаг второго и третьего эшелона. 15 сентября состоится заседание ЦБ. Каких шагов ждать от регулятора?
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
При этом индекс Мосбиржи показал падение. В основном это коснулось бумаг второго и третьего эшелона. 15 сентября состоится заседание ЦБ. Каких шагов ждать от регулятора?
К 18 часам американская валюта на бирже достигла 96,6 рубля, европейская — 103,2 рубля. Российский рынок акций при этом падает — индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов.
Ждать ли повышения ставки? Мнением поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов:
Еще на прошлой неделе все считали, что ставку поднимут совершенно точно на 1−2%, но потом, после заявления Грефа и Костина на Восточном экономическом форуме, такой уверенности на рынке нет. В основном ставку должны были повышать для стабилизации курса рубля, но кроме ставки есть еще другие факторы, которые способствуют стабилизации, даже укреплению рубля, это прежде всего рост нефтяных котировок, и нельзя говорить, что рубль совершенно отвязался от нефти, зависимость сохраняется, цена на нефть влияет на торговый баланс.
«Поэтому, безусловно, такой рост цен на нефть, конечно, в состоянии стабилизировать и даже укрепить рубль и без повышения ключевой ставки. Тем более что повышение ключевой ставки имеет, конечно, и побочные эффекты, это скажется негативно на рынке кредитования, обернется повышением ставок по потребительским кредитам, по ипотеке. Понятно, что в этом сценарии не все заинтересованы, поэтому я думаю, что велика вероятность, что Центральный банк завтра или не повысит ставку, или повысит ее достаточно символически, допустим, на полпроцента. Самый радикальный вариант — повышение на 1%, про 2% уже, во всяком случае, разговоров нет, это можно практически точно исключить. Но символическое повышение возможно, а возможно, что и не будет вообще повышения ставки», — отметил он.
Повышения ставки до 13% ожидает экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.
«Большинство, конечно, за сохранение ключевой ставки, но при этом нельзя исключать риск того, что Банк России все-таки может повысить ключевую ставку, что, безусловно, также будет оказывать поддержку российскому рублю. Мы видим, что за последние недели инфляция разгоняется, по последним данным, она уже в годовом выражении составляет 5,5%. И при этом влияет сезонный фактор, цены растут, мы видим, что почти на 8% выросли огурцы и многие другие товары. И я думаю, что осенью эта тенденция может продолжиться. И плюс еще не стоит забывать, что многие ретейлеры заявили о том, что будут повышать цены на 10−15%», — пояснил эксперт.
Естественно, все это непосредственно будет сказываться на продолжении роста цен, и это как-то нужно купировать, потому что Банк России всегда таргетирует инфляцию в районе 4%, а сейчас она уже значительно выше. И помимо этого, у нас действительно есть очень большая закредитованность страны и населения, и в целом кредитный портфель задолженности у наших граждан бьет рекорды — там 32 трлн рублей.
«Это вызывает некий перегрев, кредитный бум, соответственно, нужно как-то это стабилизировать. А здесь, кроме повышения ключевой ставки, есть, конечно, еще моменты, но Банк России прежде всего может пойти на это. Я не думаю, что повышение будет значимым, хотя консенсус разных аналитиков, кто считает, что ставку повысят, составляет вплоть до 300 базисных пунктов, то есть до 15%. Но я думаю, что, скорее всего, на этом заседании Банк России повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%, и возьмет паузу для того, чтобы дальше посмотреть, какая динамика и по инфляции, и по кредитованию. С момента, как он ставку повысил до 12%, есть небольшое замедление в потребительском кредитовании, но с точки зрения ипотечных кредитов видим значительный рост, потому что люди хотели побыстрее решить свой жилищный вопрос, зафиксировать для себя еще более или менее комфортную ставку на уровне 8−10%».
Сегодня ключевую ставку поднял Европейский Центробанк — до 4,5%. Также ЕЦБ прогнозирует, что ВВП еврозоны по итогам этого года увеличится на 0,7%, а в следующем году — на 1%.