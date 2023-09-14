Рубль перешел к укреплению после резкого спада в начале торгов

К 18 часам американская валюта на бирже достигла 96,6 рубля, европейская — 103,2 рубля. Российский рынок акций при этом падает — индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов.

В пятницу, 15 сентября, Центробанк проведет очередное заседание и объявит решение по ключевой ставке. На рынке есть прогноз как по ее повышению, так и по сохранению на нынешнем уровне. Ключевая ставка сейчас составляет 12%.

Ждать ли повышения ставки? Мнением поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов:

Еще на прошлой неделе все считали, что ставку поднимут совершенно точно на 1−2%, но потом, после заявления Грефа и Костина на Восточном экономическом форуме, такой уверенности на рынке нет. В основном ставку должны были повышать для стабилизации курса рубля, но кроме ставки есть еще другие факторы, которые способствуют стабилизации, даже укреплению рубля, это прежде всего рост нефтяных котировок, и нельзя говорить, что рубль совершенно отвязался от нефти, зависимость сохраняется, цена на нефть влияет на торговый баланс. Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

«Поэтому, безусловно, такой рост цен на нефть, конечно, в состоянии стабилизировать и даже укрепить рубль и без повышения ключевой ставки. Тем более что повышение ключевой ставки имеет, конечно, и побочные эффекты, это скажется негативно на рынке кредитования, обернется повышением ставок по потребительским кредитам, по ипотеке. Понятно, что в этом сценарии не все заинтересованы, поэтому я думаю, что велика вероятность, что Центральный банк завтра или не повысит ставку, или повысит ее достаточно символически, допустим, на полпроцента. Самый радикальный вариант — повышение на 1%, про 2% уже, во всяком случае, разговоров нет, это можно практически точно исключить. Но символическое повышение возможно, а возможно, что и не будет вообще повышения ставки», — отметил он.

Повышения ставки до 13% ожидает экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.

«Большинство, конечно, за сохранение ключевой ставки, но при этом нельзя исключать риск того, что Банк России все-таки может повысить ключевую ставку, что, безусловно, также будет оказывать поддержку российскому рублю. Мы видим, что за последние недели инфляция разгоняется, по последним данным, она уже в годовом выражении составляет 5,5%. И при этом влияет сезонный фактор, цены растут, мы видим, что почти на 8% выросли огурцы и многие другие товары. И я думаю, что осенью эта тенденция может продолжиться. И плюс еще не стоит забывать, что многие ретейлеры заявили о том, что будут повышать цены на 10−15%», — пояснил эксперт.

Естественно, все это непосредственно будет сказываться на продолжении роста цен, и это как-то нужно купировать, потому что Банк России всегда таргетирует инфляцию в районе 4%, а сейчас она уже значительно выше. И помимо этого, у нас действительно есть очень большая закредитованность страны и населения, и в целом кредитный портфель задолженности у наших граждан бьет рекорды — там 32 трлн рублей. Вячеслав Абрамов экономический обозреватель

«Это вызывает некий перегрев, кредитный бум, соответственно, нужно как-то это стабилизировать. А здесь, кроме повышения ключевой ставки, есть, конечно, еще моменты, но Банк России прежде всего может пойти на это. Я не думаю, что повышение будет значимым, хотя консенсус разных аналитиков, кто считает, что ставку повысят, составляет вплоть до 300 базисных пунктов, то есть до 15%. Но я думаю, что, скорее всего, на этом заседании Банк России повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%, и возьмет паузу для того, чтобы дальше посмотреть, какая динамика и по инфляции, и по кредитованию. С момента, как он ставку повысил до 12%, есть небольшое замедление в потребительском кредитовании, но с точки зрения ипотечных кредитов видим значительный рост, потому что люди хотели побыстрее решить свой жилищный вопрос, зафиксировать для себя еще более или менее комфортную ставку на уровне 8−10%».

Сегодня ключевую ставку поднял Европейский Центробанк — до 4,5%. Также ЕЦБ прогнозирует, что ВВП еврозоны по итогам этого года увеличится на 0,7%, а в следующем году — на 1%.