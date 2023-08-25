В НАФИ назвали причины роста краж с банковских счетов

​В Национальном агентстве финансовых исследований (НАФИ) объяснили Финансам Mail.ru причины роста числа краж с банковских счетов россиян.

Уровень цифровой финансовой грамотности в России

В 2023 году Аналитический центр НАФИ году впервые замерил Индекс цифровой финансовой грамотности россиян. Показатель составил 5,63 балла из 10 возможных. Также исследование показало, что многие граждане переоценивают свой уровень цифровой финансовой грамотности, пишет РБК.

Одна из вероятных причин роста краж в сети — переоценка собственного уровня цифровой финансовой грамотности. Доля россиян (28%), которые заявляют о высоком уровне своих знаний на 11 процентных пунктов выше, чем доля тех, кто в действительности имеет высокий уровень цифровых компетенций грамотности (17%). Низкий уровень финансовой грамотности и убежденность людей в своих твердых знаниях финансовой безопасности повышают вероятность цифрового мошенничества. Алсу Гараева директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ

С развитием цифровых технологий навыки защиты финансов и персональных данных стали важной составляющей комфортной жизни — новые знания помогают различать мошеннические схемы и защищать свои накопления от киберпреступников, пояснила Алсу Гараева, директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ.

«Мы выяснили, что большинство россиян имеют средний или высокий уровень цифровой финансовой грамотности (87%), разбираются в цифровых финансовых продуктах и осведомлены о возможных рисках мошенничества в цифровой среде», — подчеркнула эксперт.

Более того, многие жители страны имеют верные установки в отношении возможных рисков пользования сайтами для онлайн-покупок: 81% опрошенных согласны с тем, что прежде, чем проводить оплату в интернете, нужно убедиться в безопасности сайта, еще 56% считают важным читать условия и пользовательские соглашения перед онлайн-покупкой.

Вместе с тем в сознании граждан недостаточно сформирован ряд важных базовых правил безопасности. Почти каждый третий россиянин не знает, что небезопасно совершать денежные переводы и платежи, подключаясь к интернету через общедоступный Wi-Fi (31%), никогда не меняет пароли на сайтах для онлайн-покупок (38%), а также считает криптовалюту законным полноценным платежным средством (38%). Алсу Гараева директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ

Согласно данным НАФИ, каждый второй россиянин (57%) сталкивался с утечкой персональных данных, кражей денежных средств или другими серьезными проблемами при использовании цифровых финансовых сервисов. Люди с высоким уровнем финансовой грамотности чаще других заявляют о таких фактах (68% против 47% среди россиян с низким уровнем финансовой грамотности).

В группе риска — женщины и представители старшего поколения, которые чаще других утверждают, что не сталкивались с рисками онлайн-использования финансовых услуг. «Не исключено, что они реже придают значение ситуациям, когда теряют пароли к интернет-банкам или их данные используют для рекламы», — подчеркнула эксперт.

Однако цифровой финансовый рынок стремительно развивается, а значит — возникают новые схемы мошенничества. В этих условиях крайне важно усиливать информационную работу с населением, повышать осведомленность россиян о новых рисках и киберугрозах, рассказывать о правилах использования финансовых продуктов в сети. Алсу Гараева директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ

Сколько денег украли мошенники

Сумма краж выросла на 20,4% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года — до 3,6 млрд рублей. Большая часть (около 2,7 млрд рублей) этой суммы пришлась на физлиц. Но и компании, и физлица продолжают терять деньги в основном из-за социальной инженерии, которую применяют мошенники — на такую «удочку» попадаются около 50% компаний и россиян, использующих банковские карты, при онлайн-банкинге, переводах. А все кражи с электронных кошельков (20,649 млн рублей) совершены только с использованием социальной инженерии, когда жертвы сами раскрывали свои данные.

Доля возвращенных средств — всего 7,2% для физлиц по картам, и 1,7% — по остальным видам финансовых операций. Компаниям возвращают до 12,5% денег, переведенных без их согласия. Сумма всех предотвращенных мошеннических операций составила 911,1 млрд рублей.