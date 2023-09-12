Названы размеры финансовой дыры, оставленной Чубайсом в «Роснано»

Отвечая на вопрос в ходе заседания ВЭФ об уехавшем из страны Анатолии Чубайсе, президент Путин связал его бегство с «дырой» в «Роснано». Возглавляя инновационную госкорпорацию в течение двенадцати лет, на два года дольше, чем РАО «ЕЭС», Чубайс оставил после себя незавидное наследство: огромные финансовые убытки и долги перед кредиторами. Которые поставили компанию на грань банкротства и гасить которые пришлось государству.

«Там большая, огромная финансовая дыра», — так президент охарактеризовал нынешнюю ситуацию в «Роснано». По словам главы государства, «деятельность (Чубайса — “МК”) во главе компании, созданной для развития нанотехнологий, с экономической, финансовой точки зрения явно не удалась».

Руководителем «Российской корпорации нанотехнологий», реорганизованной в «Роснано», Анатолий Чубайс стал в сентябре 2008 года. Свое кресло он удерживал вплоть до декабря 2020 года, когда получил пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Его уход сопровождался передачей «Роснано» в управление одной из финансовых госкорпораций.

Своим приемникам Чубайс сдал компанию, мягко говоря, не в лучшем состоянии: чистый убыток «Роснано» в 2020 году составил почти 53 млрд рублей, а объем обязательств приблизился к отметке в 150 млрд рублей. После того как осенью 2021 года на Мосбирже были приостановлены торги всеми выпусками облигаций госкомпании на сумму более 70 млрд рублей, новой команде менеджеров пришлось начать переговоры с кредиторами о возможных сценариях реструктуризации долгов.

Затем финансовое положение «Роснано» несколько улучшилось — по итогам 2021-го впервые за четыре года компании удалось получить чистую прибыль в 700 млн рублей и сократить долги на 20 млрд рублей.

Впрочем, удача сопутствовала новым управленцам недолго: уже в следующем году кредитные обязательства холдинга начали расти и в конце 2022-го купоны по облигациям «Роснано» впервые за всю историю пришлось гасить Минфину, поскольку у самой компании денег на эти цели — примерно 30 млрд рублей — решительно не хватало. Более того, в правительственных кругах зашла речь о банкротстве и расформировании корпорации: чиновники даже приступили к обсуждению различных сценариев существования структур «Роснано» в будущем, а «дочки» холдинга начали готовиться к продаже с молотка. Новое руководство продолжило возлагать ответственность за формирование «исторических долгов» (так финансовые обязательства были названы в одном из ее релизов) на предыдущую команду и обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010−2020 годы, когда ею руководил Чубайс.

На начало 2023 года остаток долговых обязательств госкорпорации составлял около 100 млрд рублей со сроком исполнения до 2029 года. Расходы по долгу оцениваются в 135 млрд рублей. Оснований для уверенности, что компании, обязательства которой пока неустанно закрывает государства, по силам самостоятельно справиться с отрицательной финансовой нагрузкой явно недостаточно. Чистая прибыль «Роснано» в январе-июне этого года составила 2,9 млрд рублей. Очевидно, что с такими темпами своих сил для разрешения проблем с кредиторами у компании не хватит.

По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, критика в адрес Чубайса и топ-менеджеров, помогавших ему управлять корпорацией, вполне оправдана.

«Получая в течение целого десятилетия государственные субсидии, “Роснано” не продемонстрировало никаких серьезных результатов, пожалуй, кроме отдельных продуктов, незначительно применяемых в народном хозяйстве. Никаких революционных изменений в национальную экономику компания не привнесла, поэтому можно смело утверждать, что бюджетные деньги были освоены если не бессмысленно, то крайне неэффективно, — считает эксперт. — Новое руководство старается снизить долговую нагрузку. Однако надо понимать, что организация управления в этой корпорации была “заточена” под Чубайса. При нем была разработана система менеджмента и налажены государственные поступления. Между тем, тот факт, что “Роснано” продолжает оставаться на дотационном обеспечении, говорит о незаинтересованности нынешнего руководства компании в необходимых революционных реформах».