СМИ сообщают о планах ЕС не продлевать санкции против троих россиян

Речь идет о бизнесменах Григории Березкине и Фархаде Ахмедове, а также бывшем гендиректоре Ozon Александре Шульгине. Санкции в их отношении истекают на этой неделе, уточняет агентство.

6 сентября европейский суд общей юрисдикции, базирующийся в Люксембурге, постановил снять санкции с Шульгина, введенные в апреле 2022 г. Ограничения продолжат действовать до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.