СМИ сообщают о планах ЕС не продлевать санкции против троих россиян
Евросоюз планирует не продлевать санкции против троих российских предпринимателей, пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
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Евросоюз планирует не продлевать санкции против троих российских предпринимателей, пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
Речь идет о бизнесменах Григории Березкине и Фархаде Ахмедове, а также бывшем гендиректоре Ozon Александре Шульгине. Санкции в их отношении истекают на этой неделе, уточняет агентство.
6 сентября европейский суд общей юрисдикции, базирующийся в Люксембурге, постановил снять санкции с Шульгина, введенные в апреле 2022 г. Ограничения продолжат действовать до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.
На момент введения санкций предприниматель занимал должность генерального директора Ozon. 11 апреля Шульгин покинул свой пост и ушел из совета директоров компании.
В конце июня ЕС ввел 11-й пакет санкций против России, под ограничения тогда попали 87 организаций, а также 100 физлиц и ряд СМИ. Всего под санкциями ЕС находятся около 1800 человек и организаций. В июле постпреды ЕС согласовали продление действия персональных санкций.