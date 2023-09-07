Как «Инарктика» растет на внутреннем спросе

Несмотря на сокращение выручки и продаж, чистая прибыль группы растет на фоне снижения костов, а наращивание объемов выращивания рыбы позволяет рассчитывать на рост в будущем, считает Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Как прибыль в воде

«Инарктика» зафиксировала снижение финансовых показателей на фоне рекордных результатов прошлого года, вызванных резким ростом цен реализации и исторически низкой себестоимостью рыбы. Выручка сократилась на 10% — до 12,9 млрд рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA составила 49%, а продажи за первую половину 2023 года снизились на 13% — до 13,7 млн тонн. При этом компании удалось сохранить чистую прибыль за счет переоценки активов из-за изменения курсов валют. Она даже увеличилась на 4,3% — до 8,6 млрд рублей.

Однако операционные показатели не могут не радовать. Биомасса рыбы в водоемах компании достигла максимального за всю историю компании значения в 31 тыс. тонн. За год объем рыбы вырос более чем вдвое — на 59% больше в сравнении с 19,5 тыс. тонн год назад. За счет чего «Инарктике» удалось нарастить темпы роста?

Опять улов

После введенных ограничений и отказа от поставок и сокращения импорта из ряда стран аквакультура в России переживает второе рождение. При этом самым привлекательным выступает именно разведение лососевых рыб (семги и форели), в разрезе которого и работает «Инарктика». После сокращения поставок из-за рубежа и роста цен потребление рыбы снизилось, поэтому у компании есть потенциал для насыщения рынка.

Компания имеет уникальную базу пресноводных водоемов на побережье Баренцева моря в Мурманской области: рыба, выращенная в садках и водоемах, в отличие от дикой рыбы, растет быстрее за счет поддержания оптимальной температуры: цикл занимает всего 16−24 месяца против 4 лет. Кроме того, уход конкурентов с внутреннего рынка позволяет вкладывать средства в развитие производства.

«Инарктика» этим активно пользуется. Компания активно инвестирует в покупку смолтовых заводов: в марте 2023 года эмитент приобрел Мулинское рыбоводное хозяйство в Нижегородской области площадью более 5,7 тыс. кв. м.

Помимо этого, было запущено строительство кормового завода и началось производство рыбной продукции глубокой переработки. Эти шаги делают бизнес более устойчивым. Потенциально компания нацеливается на рост биомассы до 60 тыс. тонн, что фактически вдвое превышает уровень середины 2023 года.

Чистая рыба

«Инарктика» остается одной из немногочисленных растущих историй на российском рынке, при этом платит дивиденды.

За январь — июнь 2023 года компания заработала примерно 62 рубля скорректированной чистой прибыли на акцию, что эквивалентно 6% полугодовой акционерной доходности. При этом совет директоров рекомендовал выплаты только в 16 рублей на одну акцию.

Чистый долг с учетом аренды по итогам первого полугодия 2023 года остался на комфортном уровне — 1,1х по отношению к денежному потоку. Следовательно, возможности продолжения выплат дивидендов ничего не угрожает. По нашим оценкам, к концу 2023 года компания может показать результат около 9,5 млрд рублей скорректированной чистой прибыли. Показатель будет эквивалентен 108 рублям на акцию, или примерно 10% доходности.