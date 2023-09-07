Стало известно, сколько россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях

По сравнению с прошлым годом их доля выросла на 20 процентных пунктов. Об этом говорится в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru, которое было подготовлено по запросу «Газеты.Ru» в сентябре 2023 года.

Полную сумму зарплаты в цифровых рублях готовы получать 15% респондентов, в прошлом году таковых было 29%. Доля тех, кто согласен получать в новых рублях часть зарплаты, но не более 50%, почти не изменилась — в сентябре 2023 года таковых оказалось 5% против 6% в прошлом году. Остальные затруднились ответить.

Опрошенные назвали четыре основные причины, по которым они не хотят получать зарплату в цифровых рублях. 58% респондентов отметили, что не понимают, как им рассчитываться. 41% не доверяют новым технологиям. Еще 34% опрошенных опасаются мошенников, а 20% — предпочитают наличные. 10% респондентов выделили другие причины, в числе которых невозможность получать новые рубли на карты коммерческих банков, нежелание совершать лишние манипуляции и чего-либо менять и так далее.

Женщины доверяют цифровому рублю меньше, чем мужчины. 57% россиянок не готовы получать зарплату в новых рублях, среди мужчин таковых 48%. Чаще цифровыми рублями интересуются самозанятые, индивидуальные предприниматели и фрилансеры. Среди этой категории россиян 42% готовы получать зарплату в новых рублях.

Сервис провел опрос среди 1500 россиян в возрасте от 18 лет в сентябре и сравнил его результаты с данными исследования прошлого года.

Закон о цифровом рубле вступил в силу 1 августа 2023 года. Новая форма денег будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных. Как платить цифровыми рублями и что еще нужно о них знать — в материале «Газеты.Ru».