«Газпром» отказался урегулировать спор о долге Молдавии за 1%

Проведенный Кишиневом аудит не сможет каким-либо образом повлиять на размер и обоснованность задолженности Молдавии перед «Газпромом» в размере $709 млн, поскольку он был проведен с нарушением всех договоренностей между сторонами, сообщила пресс-служба «Газпрома».

В компании отметили, что отчет аудитора не проходил утверждения набсоветом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договоренностями между «Газпромом» и правительством Молдавии. Кроме того, аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом».

«Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых “Газпромом” и “Молдовагазом” документах и соответствующих решениях международного арбитража», — подчеркнули в пресс-службе.

В «Газпроме» также заявили о готовности и далее отстаивать свои права «всеми возможными способами».

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года продлевали соглашение о поставках газа. В очередной раз это сделали осенью 2021 года на пять лет. Договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Близкий к переговорам источник ТАСС рассказывал, что документ предусматривает выплату Молдавией долга за поставки прошлых лет (с 1990 года).

К переговорам по задолженности Кишинев согласился перейти при условии проведения независимого аудита, который подтвердил бы долг. «Газпром» оценивал долг Молдавии в $709 млн и требовал его выплатить, пригрозив в противном случае не продлевать контракт и остановить поставки. При этом Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита в ноябре 2022 года утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн.

Власти Молдавии винят в образовании долга Приднестровье, которое, по их версии, в отличие от Кишинева, не платит за поставки годами. По расчетам компании Grant Thornton, на конец 2020 года «Молдовагаз» имел задолженность около $6,55 млрд, не считая возможные пени на забалансовых счетах.

3 сентября президент республики Майя Санду заявила, что по итогам аудита, проведенного иностранной компанией, долга Молдавии перед «Газпромом» на $800 млн выявлено не было. По словам Санду, российская сторона «хотела быстро обмануть» Молдавию. «Оставили нас без газа. Зима на носу. “Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете $800 млн, и у вас будет газ”. Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: “У вас не будет газа”, — заявила глава государства.

Через несколько дней министр энергетики Молдавии Виктор Парликов предложил «Газпрому» урегулировать спор о долге за 1% от его суммы — $8,6 млн. Если же правительство Молдавии признает долг $709 млн, это будет означать, что каждое подключенное к газу домохозяйство будет должно по $1 тыс., сказал министр. Он также отметил, что власти не ожидают подтверждения выводов аудиторов в «Молдовагазе», поскольку контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому».