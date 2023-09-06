11:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Молдавия предложила выплатить «Газпрому» $8,6 млн из $709 млн долга

Правительство Молдавии предложило «Газпрому» (MOEX: GAZP) выплатить $8,6 млн из $709 млн долга, сообщил министр энергетики Виктор Парликов по итогам аудита. Остальную сумму власти Молдавии будут оспаривать в суде.

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Источник: Reuters

Долг $709 млн — это показатель марта 2022 года. По словам министра, из общего долга $276 млн не подтверждены документально «Молдовагазом» и «Газпромом», еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Поэтому аудиторы предложили, чтобы «Молдовагаз» выплатила $8,6 млн, а затем инициировала серию претензий в суде финансового характера.

«Это предложение, которое мы направили “Газпрому”. Ждем реакции. Есть процедуры. Результаты отчета должны быть одобрены наблюдательным советом “Молдовагаз”. Посмотрим, как все начнется, но это позиция правительства Республики Молдова», — сообщил Виктор Парликов. По его словам, «Молдовагаз» еще не готова дать оценку аудита долга перед «Газпромом», поскольку итоги были предоставлены лишь утром в среду.

В 2021 году «Молдовагаз» перезаключил договор с «Газпромом» на поставки российского газа на пять лет. Соглашение заключили при условии, что «Молдовагаз» выплатит долг, который тогда оценивался в $709 млн. В ноябре 2022 года «Газпром» пригрозил сократить поставки в Молдавию из-за того, что часть сырья «оседала» на Украине. В итоге «Газпром» решил не делать этого. С декабря Молдавия отказалась от поставки газа из России.

Анастасия Ларина

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