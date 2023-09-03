Санду: аудиторы не выявили долга Молдавии перед «Газпромом» на $800 млн

«Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. ''Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете $800 млн, и у вас будет газ''. Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: ''У вас не будет газа''», — заявила Санду, фрагмент ее выступления приводят «Молдавские ведомости»