Акции китайского девелопера Evergrande взлетели в цене на 70%
Сегодня, 6 сентября, котировки проблемного китайского девелопера Evergrande подскочили в цене на 71,5%, после того как накануне другой проблемный китайский девелопер, компания Country Garden, смог избежать дефолта, уплатив купонный доход по долларовым облигациям. Выросли акции и других китайских девелоперов — Country Garden Holdings и Logan Group — на 26% и 28% соответственно. В результате весь индекс китайских компаний сектора недвижимости Hang Seng Mainland Property Index вырос сегодня на 4%.