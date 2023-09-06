Акции китайского девелопера Evergrande взлетели в цене на 70%

Напомним, о возможности дефолта Country Garden предупреждала на прошлой неделе. Компания пропустила выплату $22,5 млн, срок которой приходился на 7 августа. Льготный период (grace period) выплаты дохода заканчивался 5—6 сентября , после чего мог наступить технический дефолт. Однако Country Garden удалось найти средства для выплат кредиторам . Общий объем задолженности Country Garden составляет около $187 млрд. В сентябре компании предстоит еще семь выплат по займам в долларах, юанях, тайских батах и малазийских ринггитах.

Задолженность Evergrande составляет еще больше — $328 млрд. В прошлом году компания пережила технический дефолт по своим долговым обязательствам и затем прошла через болезненную реструктуризацию. В конце августа торги акциями Evergrande возобновились после 17-месячного перерыва, и в первый же день торгов они упали в цене на 80%.