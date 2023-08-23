Нефть укачало. Экспорт из РФ морем сократился по плану

Морской экспорт российской нефти сократился в августе до минимума этого года и составил 2,94 млн баррелей в сутки (б/с), следует из данных Kpler за 22 дня месяца. Меньше РФ поставляла по морю лишь в декабре прошлого года (2,91 млн б/с), когда ЕС и G7 стали применять потолок цен на нефть в качестве санкций за начало боевых действий на Украине. В июле морской экспорт был на уровне 3,1 млн б/с.

Таким образом, РФ удалось в августе как минимум достичь анонсированного правительством сокращения экспорта на 500 тыс. б/с за счет сокращения отгрузок морем, в то время как трубопроводные поставки немного увеличились.

Сокращение является частью совместных с Саудовской Аравией усилий по поддержанию цен на нефть: Эр-Рияд в июле и августе добровольно сократил добычу сырья на 1 млн б/с.

Эти шаги позволили российским нефтекомпаниям снизить дисконт Urals к Brent до менее чем $13 за баррель в августе против $40 за баррель в декабре 2022 года.

Цена Urals в августе превысила $70 за баррель, тогда как уровень потолка — $60 за баррель.

Изначально правительство РФ не уточняло, от какой базы будет реализовано сокращение экспорта. Как сообщал «Ъ», базой послужил изначальный экспортный график «Транснефти» на третий квартал. «Ъ» оценивал целевой уровень морского экспорта нефти в августе в 2,9−3 млн б/с, а совокупно с трубопроводными отгрузками — 4,1 млн б/с, что соответствует нынешнему уровню. В июле же РФ экспортировала около 4,2 млн б/с. При этом в результате сокращения экспорта добыча нефти не пострадала, а нефтепереработка по-прежнему остается на высоком июльском уровне в условиях ожидания максимальных выплат по демпферу. Некоторый избыток нефти компании поместили в хранилища НПЗ.

Уже в сентябре РФ начнет увеличивать экспорт нефти, поскольку часть НПЗ уйдет на ремонты, при этом сокращение добычи не предполагается.

В начале августа это подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак, заявивший о сохранении ограничения экспорта на 300 тыс. б/с в следующем месяце. Такой шаг вполне закономерен, поскольку РФ выгодно сохранять текущие цены на нефть свыше $80 за баррель. Ослабевший в августе курс рубля сделает экспорт еще более привлекательным.

Экспорт российской нефти в августе снизился до минимального значения с декабря прошлого года, когда начал действовать потолок цен ЕС и G7 на российскую нефть, отмечает Виктор Катона из Kpler. РФ в августе удается сохранять стабильные уровни добычи нефти и конденсата (10,7 млн б/с), а также нефтепереработки (более 5,6 млн б/с) за счет пополнения запасов нефтехранилищ, которые в течение месяца выросли на 2 млн баррелей (286 тыс. тонн), оценивает господин Катона. Он полагает, что российские нефтекомпании, достигнув цели по сокращению экспорта и роста цен на нефть, с конца августа начнут увеличивать поставки нефти за рубеж, в результате чего уже в сентябре нефтяные котировки должны снизиться относительно высоких августовских значений.

Снижение экспорта нефти, по словам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, приводит к росту цен на российскую нефть, учитывая снижение дисконтов на Urals и смесь ВСТО.

По оценкам исследовательского центра «Синьхуа», продолжает он, скидка к Brent для нефти ВСТО с поставкой в порты Шаньдуна составляет $1,8 за баррель, еще месяц назад она составляла $4 за баррель. Участники рынка в Индии говорят о дисконтах (на базисе CIF) в $6 за баррель для Urals, заключает эксперт: в июле—августе цена на российскую нефть не просто следовала за Brent, но и опережающими темпами сокращала дисконты к бенчмарку.