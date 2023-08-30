Новак анонсировал меры по стабилизации цен на топливо

«Что касается ценообразования, то идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы не было дефицита на бирже и был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить серый экспорт. В ближайшее время буквально», — сказал Новак журналистам (цитата по ТАСС).
Также, по его словам, правительство планирует увеличить нормативы минимальных поставок топлива на биржу. Кроме этого, будет оптимизирован график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.
В конце июня Александр Новак провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов, на котором поручил ФАС и Минэнерго к 3 августа определить меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов. В качестве одной из мер Минэнерго предложило ввести список специальных экспортеров нефтепродуктов. Вице-премьер поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина. «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что в Минэкономики выступили против и предложили вместо этого ввести лицензирование экспорта.
Меры стали обсуждать из-за повышения цен на бензин внутри страны на фоне роста экспортной альтернативы и малого предложения на рынке. Однако после того, как в правительстве заявили о планах ограничить число экспортеров бензина, оптовые цены на бензин в России начали снижаться.