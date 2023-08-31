Инвесторы приняли Whoosh. Как лидер кикшеринга докатился до дивидендов

Рекордные результаты демонстрируют рост бизнеса в 1,5 раза, что может привести к выплате дивидендов уже в конце 2023 года. Несмотря на их скромный размер, сама выплата акционерам в растущем технологическом бизнесе привлекательная возможность получить прибыль как от роста бизнеса, так и от дивидендных выплат, считает Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.

Кик и шер

Общая выручка Whoosh с начала года выросла на 39%. Выручка ключевого сегмента «Кикшеринг» в первом полугодии 2023 года увеличилась на 62% до 4,4 млрд рублей, а чистая прибыль компании подскочила на феноменальные 228% до 1,3 млрд рублей. Однако 40% от чистой прибыли обусловлено валютной переоценкой: компания сумела приобрести на счета компании китайские юани по низкому курсу, и это дало позитивный эффект на фоне ослабления рубля.

Несмотря на разовость этой истории, Whoosh продолжает хеджировать валютные риски: в июле 2023 года компания выпустила облигации на 4 млрд рублей, существенная часть из которых была конвертирована в юани для закупки в перспективе новых агрегатов СИМ для пополнения парка.

Компания инвестировала в сервис-центр по восстановлению самокатов для продления срока эксплуатации СИМ, что позволит кардинально сократить издержки на поддержание флота. В Whoosh намерены пролонгировать срок работы самокатов на пять и более лет. При этом самые старые самокаты в компании относятся к 2020 году, поэтому оператор рассчитывает до 2025 года закупать новые самокаты только для расширения парка и экспансии на рынке, а не для замены парка.

Переселение Whoosh

Число самокатов выросло на 68%, с 82 тыс. в конце декабря 2022 года до 138 тыс. В полтора раза компания нарастила число зарегистрированных аккаунтов до 18,6 млн юзеров. При этом количество поездок на одного пользователя выросло с 10,7 в 2022 году до 12,6, а общее число поездок увеличилось на 94% до 71,5 млн.

Основную долю поездок компании приносит транспортная функция она выросла с 65% в 2020 году до 85% в 2023 году (в 2022 году 83%). Таким образом, компания вышла на плато ресурса в качестве конкурента общественного транспорта и такси. Количество городов присутствия компании на конец августа 2023 года выросло до 53 населенных пунктов, при этом проникновение (доля активных пользователей от общего населения города), по данным компании, выросло с 19 до 29% по состоянию на конец августа 2023 года.

По словам гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, компания намерена дальше активно расти и повышать плотность предложения самокатов. При этом у Whoosh нет задачи агрессивно наращивать экспансию и выходить в новые 20−30 городов в год компания скорее стремится увеличивать плотность предложения для улучшения транспортной мобильности и роста числа поездок, сохраняя маржинальность на уровне в 40%.

В частности, компания продолжает экспериментировать с видами СИМ, диверсифицируя их: для консервативных пользователей в 2023 году стали доступны электровелосипеды в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Алма-Ате. Плата за фарт Несмотря на впечатляющие показатели по выручке и чистой прибыли, по итогам полугодия Whoosh показал отрицательный свободный денежный поток из-за роста инвестиций в развитие. Чистый долг на конец первого полугодия 2023 года составил 4,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,2х, что потенциально открывает дорогу к дивидендам согласно дивполитике, предполагается выплата денежного потока в 50% при показателе меньше 1,5x.

Ожидаемая сумма дивидендов Whoosh, по заявлениям топ-менеджмента, может составить порядка 1,14 млрд рублей, или 10,2 рубля на акцию.

Рекомендация совета директоров может выйти в октябре 2023 года, а затем решение будет вынесено на общее собрание акционеров. В таком случае дивидендная доходность может составить 3,9%. Однако совет директоров может уменьшить или увеличить эту сумму.

Исходя из финпоказателей за первые шесть месяцев Whoosh заработал своим акционерам 11,34 рубля на акцию, или 4,3% полугодовой акционерной доходности. При сохранении текущего денежного потока акционеры теоретически могут рассчитывать на 2,5 млрд чистой прибыли по итогам 2023 года, или 22,4 рубля на акцию, что составит 8,6% годовой доходности.

Несмотря на скромные дивиденды, у рынка кикшеринга огромные перспективы: по данным Whoosh, сейчас он составляет около 100 млн из потенциальных 6−7 млрд поездок.

Помимо российского рынка, компания развивает бизнес на рынке Бразилии, Чили и Перу, чтобы снизить зависимость от потенциальных регуляторных решений в одной стране и выровнять денежный поток при наступлении зимы в северном полушарии. В отличие от потенциальных конкурентов того же Яндекса компания сфокусирована на одном продукте. C учетом потенциального темпа роста бизнеса и страновой диверсификации ценные бумаги Whoosh остаются неплохим «самокатом» для инвестора на длинном горизонте.