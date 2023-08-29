Вне OZON доступа. Маркетплейс может сменить локацию?

Расклады на товар

Один из крупнейших российских маркетплейсов — OZON — не смог сохранить положительную динамику прибыли, которую показал в первом квартале 2023 года. Несмотря на рост выручки компании до 94,2 млрд рублей (+61%), чистая прибыль показала отрицательную динамику, конвертировавшись в убыток в 13,1 млрд рублей.

Это произошло в основном из-за роста транспортных расходов, а также затрат на маркетинг. При этом денежный поток оказался положительным, несмотря на отсутствие прибыли, — 11 млрд рублей благодаря росту платежей и депозитам на счетах покупателей.

Самый важный показатель, на который призывает ориентироваться компания, — оборот от продаж (GMV). За апрель — июнь он увеличился до 373 млрд рублей, показав двукратный рост год к году за счет роста объема заказов и формирования базы постоянных покупателей. Их число по сравнению с прошлым годом выросло на треть, до 39 млн человек, при этом в среднем каждый делает 17 заказов в год. На этой базе OZON собирается доехать до положительной скорректированной EBITDA по итогам 2023 год, несмотря на убытки в моменте. К концу года, прогнозирует OZON, GMV должен вырасти еще на 80−90% год к году.

При этом самым быстрорастущим сегментом остается рекламная платформа. Доходы от нее увеличились в три раза, до 14,9 млрд рублей по сравнению с 4,8 млрд годом ранее, однако пока ее вклад в общий объем не столь значителен. Та же выручка от оказания услуг выросла на 88% — до 57 млрд рублей.

Маркетплейс подбирает местечко

По словам финансового директора Игоря Герасимова, компания не ставит перед собой цели выйти в прибыльность. Основная задача — масштабируемость бизнеса, а также, неожиданно, потенциальная релокация компании в дружественную юрисдикцию. «В данных обстоятельствах было бы логично иметь основную холдинговую структуру как можно ближе к операционным юридическим лицам и к основному бизнесу в России», — объявил финансовый директор. О новом местоположении компании остается только гадать. С одной стороны, с конца июля 2023 года депозитарные расписки OZON прошли регистрацию на Казахстанской бирже. С другой стороны, еще один зарубежный резидент — холдинг VK — намерен сменить прописку с Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.

Сейчас у OZON в большей степени присутствует фактор веры инвесторов в рост бизнеса и отдачи от него в будущем. С учетом потенциального роста сегмента интернет-торговли и доли на рынке ценные бумаги выглядят дорого по текущей цене, но могут стать привлекательными в случае снижения котировок.