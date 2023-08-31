Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,48−0,68%

«Слабость рубля и ценовой оптимизм в сырье сохраняли положительный сентимент в отношении акций экспортеров, уверенно смотрелись и представители финансового сектора», — отметил инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.

Внешний фон был в целом нейтральным — китайские биржи снижались, европейские индексы в основном зеленели, нефть Brent торговалась в плюсе выше отметки $85.

Статистика дня была неоднозначной. «В Китае августовский индекс PMI в секторе услуг чуть превысил прогноз, а производственный, напротив, немного не дотянул до ожиданий. Тем не менее производственный PMI остается в зоне роста (выше 50 пунктов), тогда как активность в секторе услуг по факту слегка замедляется. Предварительная оценка ИПЦ еврозоны показала, что потребительские цены в регионе за минувший месяц выросли сильнее ожиданий. В свою очередь данные по потребительским расходам в США оказались лучше прогноза», — рассказал Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки «Русагро» (+5,84%), бумаги Qiwi (+5,31%), привилегированные акции «Транснефти» (+4,33%), расписки «Циана» (+4,29%), акции ТГК-1 (+3,94%), котировки «Северстали» (+2,93%), бумаги ВТБ (+2,26%).

Большинство бумаг в четверг повышались без очевидных фундаментальных причин, отметила аналитик инвестиционной компании «Велес капитал» Елена Кожухова. «ВТБ в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в июле в размере 35,6 млрд рублей и сохранил прогноз по прибыли на 2023 год на уровне около 400 млрд рублей. Банк при этом не будет уплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 году», — пояснила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ТМК (-1,70%), акции «Интер РАО» (-1,52%), расписки HeadHunter (-1,46%), бумаги «М. Видео»(-1,36%), акции «Селигдара» (-1,26%), бумаги «Фосагро» (-1,24%). Акции ТМК и расписки HeadHunter корректировались после уверенного роста предыдущих дней.

«Селигдар» на этой неделе так и не нашел поддержки в дивидендных новостях, в связи с чем сохранял склонность к нисходящей коррекции. Компания отчиталась о получении чистого убытка по МСФО в первом полугодии в размере 7,262 млрд рублей против прибыли 10,709 млрд рублей годом ранее. Убыток был связан прежде всего с неденежными операциями переоценки обязательств, номинированных в золоте, в условиях роста рыночной цены золота в долларах и девальвации рубля", — рассказала Кожухова.

Акции «М. Видео» продолжали терять позиции после поступивших ранее на неделе новостей, связанных с невыполнением условий по нескольким кредитам. Совет директоров «Фосагро» накануне рекомендовал дивиденды в размере 126 рублей на акцию с доходностью лишь 1,7%.

Прогноз на 1 сентября

«По ряду инструментов российский рынок демонстрирует признаки перегретости, но инвесторы продолжают пользоваться благоприятной конъюнктурой. Завтра фактор пятницы может охладить активность покупателей. Сохранение индекса Мосбиржи выше 3 200 пунктов по итогам недели стало бы позитивным сигналом», — сказал Бахтин.

Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 1 сентября — 3 125 — 3 225 пунктов, по курсу доллара — 93,5−96,5 рублей. Во Freedom Finance Global ожидают, что 1 сентября индекс Мосбиржи покажет движения в коридоре 3 200 — 3 300 пунктов, пара доллар/рубль — в интервале 94−96 рублей, евро/рубль — в коридоре 103−105 рублей, юань/рубль — в коридоре 12,7−13,5 рублей.

1 сентября в фокусе внимания будут данные из США — ключевой отчет по рынку труда и индекс PMI в производстве за август, а также из еврозоны, где также будет опубликован производственный PMI.