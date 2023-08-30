Биржевые цены на алюминий упали на 40% по сравнению с пиками 2022 года

Биржевые цены на алюминий упали более чем на 40% по сравнению с максимумами прошлого года, пишет Financial Times.

Базовый трехмесячный фьючерс на Лондонской бирже металлов (LME) 30 августа торгуется по $2168,5 (+0,84%) за тонну. Для сравнения, на пике в 2022 году его стоимость превышала $3840 за тонну, указывает FT. По сравнению с пиком в январе стоимость металла снизилась почти на одну пятую, отмечает издание. В основном это связано с замедлением экономик в Европе и США, считает FT.

По мнению трейдеров и аналитиков, падение цен на алюминий «приближается ко дну», пишет FT.

Они настроены оптимистично в среднесрочной перспективе, ожидая, что спрос на алюминий вырастет со стороны производителей электромобилей и солнечных батарей. В августе цены на алюминий достигли самого большого контанго (ситуация, когда цена фьючерсов выше спотовой цены базового актива) со времен финансового кризиса, а значит, купленный сейчас металл стоит дешевле будущих цен, отмечает FT.

По мнению некоторых трейдеров, контанго отчасти связано с наращиванием на складах LME российских запасов алюминия: высокие затраты на финансирование делают хранение металла более дорогим, указывает издание.

Неназванный собеседник газеты среди трейдеров ожидает, что цены на алюминий упадут еще примерно на $100−150 по сравнению с текущими уровнями, но в долгосрочной перспективе будут расти.

Экономика переживает охлаждение, а алюминиевая продукция тесно связана с ВВП во всем мире, считает финансовый директор Norsk Hydro Пол Килдемо. По его словам, к падению спроса привела ситуация в Европе. Слабость европейского рынка опередила спад производства в регионе, считает FT. По данным Hydro, европейский спрос на экструзию алюминия, которая используется в автомобилях и бытовой технике, во втором квартале 2023 года снизился на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Norsk Hydro, четвертый по величине производитель алюминия за пределами Китая, пересмотрел свой прогноз восстановления спроса: теперь компания ожидает его не раньше первого квартала 2024 года, пишет FT. Свой прогноз мирового потребления на этот и следующий год также понизила консалтинговая компания Cru.

По мнению аналитика Росса Страчана, на стоимость алюминия оказывает давление глобальный профицит металла, который составляет чуть более 800 000 тонн, при этом во всех основных регионах спрос растет темпами слабее ожидаемых.

Еще один фактор влияния на стоимость алюминия — замедление спроса со стороны сильно закредитованного строительного сектора Китая, пишет FT. Однако слабость рынка недвижимости компенсировали стимулирование в энергетической инфраструктуре и мощь производственного сектора, считает руководитель отдела исследований металлов в торговом доме Trafigura Грэм Трейн.

По его словам, спрос в Китае находится на рекордно высоком уровне, особенно он высок на рынке солнечной энергии. Еще один среднесрочный источник спроса — электромобили, которым требуется больше алюминия, чем машинам с двигателями внутреннего сгорания. В июле импорт алюминия в Китай вырос на 20% по сравнению с 2022 годом, отмечает FT. Тем не менее, пока этот высокий спрос повлиял на мировую стоимость алюминия незначительно, поскольку внутреннее производство металла в Китае тоже растет и приближается к рекордному уровню, указывает газета.