В апреле — июне мошенники похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей

В то же время российские банки отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов (в I квартале — 2,7 млн атак). Мошенникам не удалось похитить 911 млрд руб. Размер ущерба сократился на 6% по сравнению с показателями за прошедшие четыре квартала.

Чаще всего аферисты представляются «сотрудниками» Банка России или «работниками» других банков. По инициативе ЦБ РФ заблокировали 276 800 телефонных номеров, использовавшихся для обмана людей.

Генпрокуратуре и регистраторам доменных имен передали информацию о 8056 сомнительных сайтах. По сравнению с предыдущими четырьмя кварталами количество фишинговых атак сократилось почти на 40%.

Центробанк начал получать информацию о предотвращенных мошеннических операциях от российских банков с начала 2023 г.

«Делать выводы пока преждевременно, тем не менее видно, что из общего количества попыток, нацеленных на хищение денежных средств, менее 6% из них были успешными», — объяснил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Российские банки регулярно выявляют новые схемы мошенничества. Например, в июле Сбербанк рассказал о фейковых сайтах, на которых якобы можно проверить, настоящий ли сотрудник банка или правоохранительных органов звонит клиенту. А в августе россиян предупреждали о мошенничествах с фальшивыми точками доступа Wi-Fi, через которые злоумышленникам могут получить платежную информацию. В Сбербанке порекомендовали не пользоваться приложениями банков и ничего не оплачивать при подключении к публичному Wi-Fi, а также обращать внимание на шифрование точки доступа — оно должно быть WPA2/WPA.