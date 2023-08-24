В апреле — июне мошенники похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей
Во II квартале 2023 г. мошенники совершили 279 700 банковских операций на сумму 3,6 млрд руб. Об этом сообщил Центробанк.
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Во II квартале 2023 г. мошенники совершили 279 700 банковских операций на сумму 3,6 млрд руб. Об этом сообщил Центробанк.
В то же время российские банки отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов (в I квартале — 2,7 млн атак). Мошенникам не удалось похитить 911 млрд руб. Размер ущерба сократился на 6% по сравнению с показателями за прошедшие четыре квартала.
Генпрокуратуре и регистраторам доменных имен передали информацию о 8056 сомнительных сайтах. По сравнению с предыдущими четырьмя кварталами количество фишинговых атак сократилось почти на 40%.
Центробанк начал получать информацию о предотвращенных мошеннических операциях от российских банков с начала 2023 г.
«Делать выводы пока преждевременно, тем не менее видно, что из общего количества попыток, нацеленных на хищение денежных средств, менее 6% из них были успешными», — объяснил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Российские банки регулярно выявляют новые схемы мошенничества. Например, в июле Сбербанк рассказал о фейковых сайтах, на которых якобы можно проверить, настоящий ли сотрудник банка или правоохранительных органов звонит клиенту. А в августе россиян предупреждали о мошенничествах с фальшивыми точками доступа Wi-Fi, через которые злоумышленникам могут получить платежную информацию. В Сбербанке порекомендовали не пользоваться приложениями банков и ничего не оплачивать при подключении к публичному Wi-Fi, а также обращать внимание на шифрование точки доступа — оно должно быть WPA2/WPA.