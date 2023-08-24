Завис на спуске: почему рубль перестал падать и надолго ли это

В конце июля-начале августа ослабление курса рубля, которое шло почти непрерывно с мая, резко ускорилось. Всего за пару недель он потерял более 10 рублей, опустившись ниже психологически важной отметки в 100 рублей за доллар, — на пике 14 августа американская валюта стоила 101,75 рубля. На этом этапе в дело вмешались финансовые власти. ЦБ 15 августа внепланово повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%. Одновременно стала появляться информация о возможном ужесточении капитального контроля со стороны правительства. Курс рубля, начиная с прошлого года, преимущественно зависит от торговых потоков. Ранее именно снижением поступлений от валютной выручки на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров ЦБ объяснял падение курса рубля.

Позднее выяснилось, что вводить нормы для бизнеса по продаже валютной выручки правительство пока не будет — экспортерам, чтобы согласиться увеличить продажи валюты, оказалось достаточно рекомендаций властей. Теперь они должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриации и продажи валютной выручки.

На этих новостях о действиях регулятора и увеличении продаж выручки экспортеров курс российской валюты несколько укрепился, а в последние четыре торговые сессии курс стабилизировался в пределах 92−94 рублей за доллар.

Почему падение остановилось

Своими действиями власти дали сигнал рынку, что курс 100 рублей за доллар — это та отметка, у которой они готовы задействовать практически любые доступные инструменты для снижения курса, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Именно совокупность всех мер, включая повышение ключевой ставки до 12%, информация о работе с экспортерами по увеличению продажи валютной выручки, а также готовность ужесточить валютный контроль привели к укреплению рубля с уровня 101 до 94 рублей за доллар», — говорит он.

Резкое повышение ставки и готовность к дальнейшим действиям привели к тому, что торговля со ставкой на ослабление рубля стала намного более рисковой, добавляет аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. Поддержку курсу также оказывают операции ЦБ по зеркалированию инвестиций из средств ФНБ (в их рамках Банк России ежедневно продает валюту на 2,3 млрд рублей), а также отказ регулятора от приобретения валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Укрепление рубля может говорить о том, что на рынке был силен спекулятивный фактор, который ушел, после того как ЦБ объявил о повышении ключевой ставки, считает экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец:

Этот отскок от максимальных уровней до 93−94 рублей за доллар показывает, какой объем спекулятивной составляющей был в этом курсе. Мы видели, что покупки валюты активизировались на рынке, когда курс был выше 90. И, наверное, раз движение обратно произошло быстро и зафиксировалось, то за него отвечала определенная перегретость и спекулятивная составляющая в рубле.

Локальный позитивный фактор для рубля сейчас, в конце месяца, — продажа валюты экспортерами для уплаты налогов, указывает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Это поддержит курс до конца недели. Другой локальный фактор — окончание сезона летних отпусков, это должно несколько ослабить спрос населения на иностранную валюту, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Фундаментальные факторы за и против рубля

Складывающиеся фундаментальные факторы сейчас тоже на стороне рубля, говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков:

Рост цены нефти приведет к восстановлению притока экспортной выручки, отмена покупок валюты значит, что эти поступления не будут «нейтрализованы» накоплением ФНБ, а достанутся частному сектору. А повышение ключевой ставки до 12% охладит рост кредитного спроса на импорт и отток капитала.

Экономисты «Райффайзенбанка» также считают, что укрепление рубля продолжится на фундаментальных факторах. К ним относится рост экспортных поступлений из-за высоких экспортных цен на российскую нефть и сохранения физических объемов экспорта. Эффект от высоких цен на нефть доходит до валютного рынка через два-три месяца, поэтому июльские цены найдут отражение в валютном курсе примерно в сентябре-октябре, добавляет Михаил Васильев из Совкомбанка.

С другой стороны, есть ряд факторов, который играет против рубля, признает Васильев. В частности, он указывает на то, что предложение валюты на внутреннем рынке снизилось после перехода части экспортных расчетов на рубли и валюты дружественных стран. Также негативом для рубля может стать ситуация, в которой Минфин не будет укладываться в дефицит бюджета в 2−2,5% ВВП, тогда усилятся бюджетные и инфляционные риски.

Наконец, против рубля может сыграть замедление мировой экономики, которое ожидается во втором полугодии, и установление цен на нефть марки Brent ниже $80 за баррель, говорит Васильев.

«С экономической точки зрения тренд на ослабление рубля может переломиться, когда наступит равновесие на валютном рынке и предложения валюты от экспорта будет хватать на импорт и отток капитала. Пока же ослабление рубля, вероятно, будет сдерживаться административными методами. Затем рубль получит поддержку уже и с точки зрения экономики», — резюмирует Васильев.

Какого курса ждут экономисты

Если ключевая ставка будет находиться на уровне не менее 12% годовых, то курс до конца года может укрепиться на 10% и вернуться в диапазон 85−90 рублей за доллар, прогнозирует Александр Исаков из Bloomberg Economics.

На более коротких горизонтах — до конца августа — доллар будет в коридоре 92−95 рублей, прогнозирует Трифонов из «БКС Форекс».

Аналитик ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора и считает, что осенью рубль продолжит укрепляться.

Михаил Васильев из Совкомбанка дает широкий диапазон — 90−100 рублей за доллар до конца года в базовом сценарии. При этом средний курс на третий квартал закладывается на уровне 93 рублей за доллар, на четвертый — 95. Аналитик полагает, что при приближении курса к 100 рублям власти примут дополнительные меры по стабилизации: возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортеров, ужесточение капитального и валютного контроля, рост ключевой ставки до 14−15%.