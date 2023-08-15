13:52 (мск), источник: Forbes

Средняя цена российской нефти Urals поднялась выше $70

Средняя стоимость российской нефти Urals превысила $70, сообщил Минфин. Теперь она примерно соответствует цене, заложенной в российский бюджет, и больше чем на $10 превышает ценовой потолок, установленный Евросоюзом и G7. По данным МЭА, благодаря росту цен Россия получила в июле самый высокий доход от экспорта нефти и нефтепродуктов с начала года.

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Средняя цена нефти российской марки Urals с 15 июля по 14 августа составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну, сообщает Минфин.

Таким образом, стоимость российской нефти оказалась на $10,33 больше ценового потолка, установленного в декабре 2022 года странами Евросоюза и G7.

Также теперь она примерно соответствует цене, заложенной в российский бюджет на 2023 год, — $70,1 за баррель.

Цена нефти марки Brent за тот же период составила $84,23. Дисконт Urals к бенчмарку за указанный период составил около 16,5%. Он сокращается с начала года: в июле он составил 19,6%, в июне — около 26%, в мае — 29,27%.

Brent от TradingView

Минфин также сообщил, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября повысится с нынешних $16,9 до $21,4 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $6,4 за тонну, на темные — $21,4. Пошлина на экспорт товарного бензина составит $6,4, прямогонного (нафта) — $11,7 за тонну. Глава Санкт-Петербургской биржи Алексей Рыбников ранее предложил правительству отказаться от применения дисконта при расчете налогов нефтяных компаний, но Минфин сообщил, что пока не рассматривает подобную возможность.

Международное энергетическое агентство оценило доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле в $15,3 млрд: это максимум за предыдущие месяцы 2023 года. Росту доходов способствовало повышение нефтяных цен, отмечало агентство. Они начали расти после того, как страны ОПЕК+ решили дополнительно сократить добычу и поставки нефти. Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти до суточного объема 9 млн баррелей, а вице-премьер Александр Новак заявил о намерении России сократить экспорт нефти на 500 000 б/с.

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