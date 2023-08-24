«Эталон» равняется на регионы. Как девелопер ищет рост за пределами столиц

Москва сейлзам не верит

Как следует из отчета компании, за апрель — июнь 2023 года продажи выросли до 111 тыс. кв. м (+65%) в натуральном выражении и до 21 млрд рублей (+54%) — в денежном. Главным фактором роста показателей стал ввод доступного жилья в регионах, а также эффект низкой базы прошлого года. Начиная со второго квартала 2022 года «Эталон» столкнулся с обвальным падением продаж в Москве и Санкт-Петербурге: с 90,4 тыс. кв. м показатели снизились до 48,5 тыс. кв. м. Однако тогда же «Эталон», преимущественно работавший на столичных рынках, начал региональную экспансию, продав первые 4,5 тыс. кв. м. Спустя год можно констатировать, что ставка на регионы оправдалась. Продажи за пределами столиц росли, а уже в четвертом квартале превысили показатели Санкт-Петербурга, увеличившись до 27,9 тыс. кв. м в октябре — декабре 2022 года.

К середине 2023 года на продажи в регионах пришлось уже 33% продаж в натуральном выражении и 21% — в денежном.

До конца года компания рассчитывает вывести в продажу еще около 150 тыс. кв. м в регионах за пределами столиц. При этом показатели компании поддержало и восстановление продаж в Москве и Санкт-Петербурге.

На ипотеку публике

Второй квартал не стал аномальным: результаты продаж в июле 2023 года продолжили рост и стали самыми высокими с начала 2022 года как в натуральном, так и в денежном выражении. «Эталон» намерен сохранить высокий объем продаж в Москве и Санкт-Петербурге, а также поддерживать высокие темпы региональной экспансии, рассчитывая на реализацию стратегии по масштабированию бизнеса двузначными темпами к 2024 году.

При этом ставка на регионы может снизить поступления от продаж, поскольку за пределами столиц средняя цена квадратного метра меньше.

Во втором квартале средняя цена за метр уже сократилась на 7% по сравнению со вторым кварталом 2022 года и составила 185,9 тыс. рублей при дорожающем жилье. Помимо этого, на фоне бума кредитования растет и ипотечный портфель. «Эталон» подписал 2265 новых контрактов с покупателями, а доля ипотеки во втором квартале увеличилась до 50% по сравнению с 25% год назад.

Сто лет в дивиденд

Согласно дивидендной политике, «Эталон» направляет на выплаты от 40 до 70% от чистой прибыли по МСФО до распределения стоимости приобретения активов. Отношение чистого долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов к началу июля 2023 года снизилось до комфортного уровня в 0,8х по сравнению с 1,0х весной.

В случае восстановления показателей «Эталон» может выплатить акционерам более 3,6 млрд рублей и показать двузначную доходность. Однако главным препятствием для возобновления остается кипрская регистрация, но первые шаги уже сделаны: в мае 2023 года совет директоров компании подтвердил намерения о переезде в российскую юрисдикцию, а ценные бумаги Etalon Group уже получили регистрацию на Мосбирже.