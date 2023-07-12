Какие компании могут «переехать» из-за рубежа и как на этом заработать

Смена юрисдикции может не только открыть дорогу российским инвесторам к дивидендам, размер которых может принести акционерам от 4 до 13% доходности, но и стать примером для других эмитентов, включая «Тинькофф», Ozon и «Русагро», считает Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Крупный застройщик «Эталон» провел регистрацию (листинг) своих ценных бумаг в виде ГДР на Лондонской бирже в 2011 году, а с 2020 вывел глобальные расписки и на Московскую биржу. Полтора года назад торги ценными бумагами в Лондоне были приостановлены, акции эмитента торговались только на Мосбирже. «Прописка» на Кипре затрудняла финансовые операции, включая возможность выплаты дивидендов и в мае 2023 года компания заявила о планах по переезду на Мосбиржу.

Возможно, вторым шагом после смены регистрации ценных бумаг станет и переезд головного юрлица компании с Кипра в дружественную юрисдикцию, предполагает Андрей Ванин.

Со сменой регистрации открывается возможность выплаты дивидендов, поскольку материнской компанией «Эталона» выступает АФК «Система», традиционно чувствительная к выплатам акционерам. Андрей Ванин руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции»

По действующей дивидендной политике «Эталон» выплачивает акционерам от 40 до 70% чистой прибыли по международный стандартам финансовой отчетности (МСФО) до распределения стоимости приобретения активов. Показатель за 2022 год оценивался в 2,79 млрд рублей, что соответствует диапазону от 2,9 до 5,1 рубля на акцию.

При этом рекордная чистая прибыль, которая в 2022 году выросла на 332%, может увеличить объем выплат до 3,6 млрд рублей, или 9,38 рубля на акцию.

Ozon и TCS могут вернуться с дивидендами

Помимо «Эталона», на Лондонской бирже торговались бумаги TCS Group (экосистема «Тинькофф»), а на американской бирже высокотехнологичных компаний Nasdaq в ноябре 2020 года были размещены бумаги Ozon.

После введенных ограничений торги на зарубежных площадках были приостановлены, а Ozon и вовсе попал под принудительный делистинг (удаление ценных бумаг из биржевого списка торгуемых инструментов). Главным его акционером выступает АФК «Система», что увеличивает шансы на перерегистрацию в дружественную юрисдикцию. Последние годы Ozon фиксировал убыток из-за активного роста бизнеса, однако уже в 2023 году топ-менеджмент ожидает рост общего объема оборота не менее чем на 70%.

Компания может впервые выйти на операционную прибыль с долей на рынке в 21%. Сильные итоги года могут открыть путь и к перспективе выплаты дивидендов. Андрей Ванин руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции»

Новый акционер TCS Group Владимир Потанин уже начал получать дивиденды от выкупленного у Societe Generale Росбанка. По аналогии с первым банком растет и вероятность выплаты дивидендов от активов группы «Тинькофф», для чего также потребуется переезд TCS Group в дружественную юрисдикцию.

«Русагро»

«Русагро» — один из крупнейших отечественных производителей сахара, мяса, масла и майонеза. Группа компаний также изучает варианты перерегистрации с Кипра для получения возможности голосования и выплат дивидендов. Листинг планируется получить на казахстанской бирже — в Международном финансовом центре «Астана». Весной «Русагро» начала готовиться к торгам на местной фондовой бирже, но детали и сроки редомициляции основного актива по-прежнему не раскрываются. Переезд в дружественную юрисдикцию может стать локальным стимулом для роста ценных бумаг компании, несмотря на стагнирующие цены продовольствия на мировых рынках, отмечает Андрей Ванин.