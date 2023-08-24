Эксперт рассказал, когда упадут цены на квартиры

Сумма выданной ипотеки в России в 2023 году превысит предыдущий рекорд 2021 года — 5,7 трлн рублей, прогнозирует федеральный жилищный оператор «Дом.РФ». За полгода выдача ипотеки выросла в 1,5 раза, подсчитал ЦБ РФ.

Желающих купить жилье в ипотеку не смущает даже рост ключевой ставки ЦБ РФ до 12% и подорожание жилищных кредитов с 8,5% до 11% в среднем. Основным драйвером жилищного рынка остается льготная ипотека под 8% — на нее приходится почти половина кредитов.

Цена квадратного метра с 2020 года в России выросла в 1,6 раза, а с начала 2023 года выросла примерно на 5% в среднем для новостроек и на 12% — на вторичном рынке. Средняя цена на новостройки в 2022 году прибавила 21%, на вторичном рынке — на 11,8%, согласно данным Росстата.

Продолжится ли рост цен ?

«Резкого движения цен на жилье вверх или вниз в сентябре мы не увидим», — сообщил Финансам Mail.ru Олег Репченко, руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

Для движения вниз еще не пришло время, спрос еще теплится, у банков еще действуют предодобренные заявки по кредитам по старым ставкам. Кроме того, с 1 октября вступают в силу дополнительные ограничения ЦБ в отношении первоначального взноса. И у покупателей жилья остается последний месяц, чтобы оформить ипотеку по старым условиям, и люди будут ей пользоваться. Поэтому провала спроса и, соответственно, цен в сентябре пока не будет. Как и скачка цен вверх. Олег Репченко руководитель кналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»

«По той причине, что платежеспособный спрос на пределе, все кто мог, уже купили жилье. Очень много ипотеки взяли за прошлый год, когда на рынке были околонулевые ставки. Те, у кого были накопления в рублях и кто хотел вложиться в недвижимость, сделали это еще в прошлом году», — пояснил эксперт.

По его мнению, обладатели валютных сбережений вышли на рынок недвижимости, когда курс достиг 90−100 рублей: «то есть спрос во многом истощен и, скорее всего, в сентябре мы увидим последний выхлоп платежеспособного спроса, который еще остается на рынке — в сентябре активность на рынке будет нормальная».

Больший вопрос, что будет с ценами после 1 октября. Потому что с октября вступят дополнительные ограничения Центробанка к размеру первоначального взноса — это раз, закончатся предодобренные кредиты по старым ставкам — это два. В-третьих, каким-то образом разрешится интрига с увеличением лимитов по льготной ипотеке. И спрос, который подогревался новостями о завершении льгот, может рассосаться. И цены могут поползти вниз. Олег Репченко руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»

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