Жаль площадь: ипотека в России подорожала до 14%

Каждый второй банк из топ-30 поднял ставки по ипотеке — в среднем на 1,5−3 п.п. Таковы результаты мониторинга финансового маркетплейса «Сравни» (есть у «Известий»). Теперь жилищные кредиты дают в среднем под 14%. Причина — во внеплановом повышении ключевой с 8,5% до 12% неделю назад. В кредитных организациях успокоили: на несколько недель они сохранят условия для клиентов по ранее одобренным заявкам. Эксперты же ожидают снижения спроса на рыночные программы и роста — на льготные с господдержкой. При этом цены на недвижимость уже подскочили на 2−5%.

Второй раз за месяц

В период с 15 по 22 августа 15 крупных банков подняли ставки по ипотеке в диапазоне 1,5−3 п.п., в среднем до 14% годовых, рассказали в «Сравни». Это уже вторая за месяц корректировка условий по ним. Первая волна роста отмечалась в начале августа: тогда крупные игроки увеличили проценты по жилищным займам на 0,5−1 п.п. до 10−12%. Причиной такого удорожания в первом случае стало повышение ключевой на 1 п.п., до 8,5% на плановом заседании совета директоров ЦБ, во втором — решение, принятое на внеплановой встрече — рост ставки на 3,5 п.п, до 12%.

Финансовым организациям вновь пришлось пересчитывать стоимость ипотечных кредитов, отметил руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов. По его словам, на прошлой неделе ставки подняли Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, «Тинькофф», «Дом.рф», «Открытие», Совкомбанк, Уралсиб, АБ «Россия», «Санкт-Петербург», УБРиР, Абсолют Банк, а также региональные игроки: Металлинвестбанк, Севергазбанк, Татсоцбанк, Сургутнефтегазбанк, «Центр-Инвест» и Примсоцбанк. На этой на повышение пошли в ВТБ, «Ак Барсе», Азиатско-Тихоокеанском банке, ТКБ, а также в Сбербанке.

Повышение происходит на 1,5−3 п.п. по классическим ипотечным программам, основные из которых — жилищные кредиты на вторичку и новостройки, отметил Дмитрий Сафронов. Эксперт сказал, что средние ставки на покупку жилья достигли 14%.

Справка «Известий»

Для того чтобы оценить рост ставки до 14%, достаточно посчитать ежемесячный платеж на кредитном калькуляторе. Так, при ставке 11%, которая была средней в начале августа, квартиру за 12 млн рублей при первоначальном взносе в 3 млн можно было купить с платежом 85 709,11 рублей в месяц. Если при тех же условиях ставка одобрена на уровне 14%, то платеж подпрыгнет до 106 638,46. То есть ежемесячно нужно будет отдавать банку почти на 21 тыс. больше, а общая переплата за кредит увеличится примерно на 7,5 млн рублей.



Фактически проценты по стандартным программам становятся если не заградительными, то весьма высокими — 13−15% годовых. Сейчас по ранее одобренным заявкам банки просят выйти на сделку раньше (в среднем до конца августа) или вовсе меняют одобренные решения, резюмировал он.

В кредитных организациях «Известиям» подтвердили рост ставок на ипотеку. Сбер заранее предупредил клиентов и сообщил заблаговременно, что с 22 августа условия по базовым программам на вторичное жилье и новостройки изменятся лишь на 2 п.п., сообщили в финансовой организации. Теперь минимальный процент в первом случае составляет 13,7%, а во втором — 13,4%, сообщается на сайте банка. В пресс-службе подчеркнули, что ЦБ поднял ставку более резко — сразу на 3,5 п.п.

«Сбер» пошел навстречу гражданам, сохранив проценты по ипотеке на неизменном уровне максимально долго: все заемщики, подавшие заявки и получившие одобрение до 21-го числа включительно, могут оформить заем на прежних условиях в течение трех месяцев, уточнили в банке.

С 21 августа ВТБ пересмотрел условия по своим ипотечным программам, увеличив базовую ставку по на 2 п.п., отметили в финансовой организации, теперь проценты начинаются от 13,5% годовых. Там сообщили, что скорректировали срок ранее принятых решений по заявкам: по обращениям, поступившим в банк до 20 августа включительно, одобренные условия, в том числе по процентам, будут действовать до 18 сентября.

— Совкомбанк с 17 августа повысил ставки на покупку вторичного жилья и новостройки по рыночным программам на 1,41 п.п., что на 2,09 п.п. ниже, чем повышение ключевой. Минимальный процент составит от 13,4% при первоначальном взносе от 15%, — поделились в банке.

Для новых заявок с 18 августа повышены ставки на 1,5 п.п. фронтально по всем базовым продуктам, включая ипотеку на новостройки и вторичное жилье, указали в Росбанке. На сайте финансовой организации говорится, что проценты начинаются от 9,15%. Но, чтобы поддержать клиентов, условия для ранее одобренных заявок оставили в силе до конца августа, добавили там. В Абсолют Банке также сказали, что пересмотрели ставки, согласно рыночным условиям.

Правила по программам льготной ипотеки не изменились, подчеркнули почти все финорганизации, кроме Абсолют Банка, где снизили проценты по ним на 0,3 п.п.

По актуальным данным ЦБ, средневзвешенная ипотечная ставка, включая, как льготные, так и рыночные программы, на начало июля равнялась 8,45% (8,40% в июне). «Известия» направили запрос в регулятор.

Дорого и менее доступно

Спрос на ипотеку несколько снизится, так как дополнительные 2−2,5 п.п. будут ощутимы для заемщика в ежемесячном платеже, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. При этом она подчеркнула: сильных перекосов в сторону первички или вторички ждать не стоит, так как в первом случае преимуществом станет более низкая ставка и новое жилье, а во втором — отсутствие объективной необходимости делать ремонт и возможность улучшить жилищные условия уже сейчас, а не ждать окончания строительства или сдачи объекта.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Надежды Караваевой, более негативны изменения для рыночных ипотечных предложений. Тогда как государственные программы продолжат поддерживать выдачи в сегменте новостроек.

Все последствия роста ставок уже проявились, считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Так, спрос на новостройки сильно вырос, цены увеличились на 5%, а готовое жилье подорожало на 2−3%, оценил эксперт.

Сейчас банки либо торопят с выходом на сделку, либо просто пересматривают условия кредитования по уже одобренным займам, отметил Алексей Кричевский. Таким образом, по его оценкам, вторичная ипотека становится неподъемной, и прокачивается спрос на новостройки и аренду. При этом пересмотра параметров льготной ипотеки пока не предвидится — строительное лобби здесь будет сопротивляться до последнего, полагает он.

Если есть необходимость решать вопрос с жильем, то можно оформить ипотеку сейчас, так как все равно через год-два кредит можно будет рефинансировать под более вменяемый процент, считает Алексей Кричевский. Если же есть возможность повременить какое-то время, то лучше выждать и присмотреться к домам и районам.