ВТБ вслед за «Сбером» объявил о повышении ставок по ипотеке

С 21 августа ВТБ поднимет базовую ставку по ипотечным кредитам на 2 п.п., сообщили РБК в пресс-службе банка. Ставки по потребительским кредитам до конца августа не изменятся.

По заявкам на ипотеку, поступившим в банк до 20 августа включительно, ставка будет действовать до 18 сентября. Условия по льготным программам останутся без изменений. Ранее введенные дисконты по ним сохранятся до 15 сентября.

ВТБ также сохранит текущие минимальные требования к первому взносу, они останутся на уровне от 10%.

С 1 августа ВТБ поднял ставки по основным рыночным программам ипотеки на 0,9 процентного пункта, до 11,6% годовых. Ранее 17 августа «Сбер» также объявил о повышении ставок по ипотечным кредитам.

ЦБ объявил о повышении ключевой ставки сразу на 3,5 п.п. — до 12% — по итогам состоявшегося 15 августа внепланового заседания. На плановом заседании в июле ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября 2022 года.