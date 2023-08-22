Мосбиржа расширяет линейку фьючерсов еще на пять российских акций

С 22 августа на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов «Камаз», «Банк Санкт-Петербург», «Башнефть», Московский кредитный банк, «М-Видео». Об этом сообщила торговая площадка.

К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 г., а также в марте и июне 2024 г. Расширение производных инструментов на ценные бумаги откроет новые возможности для реализации торговых стратегий, а также возможность хеджирования портфелей ценных бумаг для самого широкого круга инвесторов, говорится в сообщении биржи.

После запуска новых инструментов инвесторам будет доступно 47 контрактов на акции российских компаний.

Поставочный фьючерс — это контракт, по которому к дате его истечения продавец обязуется поставить, а покупатель купить предмет сделки по заранее оговоренной цене и в определенный срок. В данном случае предметом поставки будут акции.

Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов рынка оценивают запуск новых фьючерсов положительно. Это будет способствовать увеличению ликвидности акций и разнообразит торговые стратегии, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов.

Если Мосбиржа запускает фьючерсы, значит у кого-то есть предварительный интерес, констатирует начальник отдела риск-менеджмента «Цифра брокер» Михаил Апанасенко. Он отметил, что указанные акции хоть и не «голубые фишки», но «вполне себе неплохие».

По словам Калянова, все эти акции пользуются спросом у российских инвесторов, а бумаги «Камаза» и банка «Санкт-Петербург» — даже повышенным интересом. Они активно растут с 2022 г. и уверенно обновляют исторические максимумы, отмечает эксперт.

Стоимость бумаг обоих эмитентов с начала года выросла почти в два раза.

При помощи фьючерсов участники рынка смогут хеджировать свои позиции от падения, а также делать ставку с «плечом» как на рост акций, так и на их снижение, говорит Кальянов. Клиенты обычно приобретают фьючерсы не для инвестиций, а в попытке заработать на движении цены базового актива с «плечом», подтвердил Апанасенко. По его мнению, главное, чтобы клиенты учились контролировать риски.

Инвестстратег «Алор брокер» Павел Веревкин считает, что подобный инструмент не принесет значимую практическую пользу инвесторам. По его мнению, они могут купить акции вышеуказанных компаний на спотовом рынке, где ликвидность будет значительно выше, даже учитывая, что это акции второго и третьего эшелонов.

Эксперт предполагает, что теоретически спрос на фьючерсы может быть среди спекулянтов, особенно тех, кто активно участвует в «разгонах» акций.

При этом инвестиционной привлекательности в вышеуказанных акциях по текущим ценам Веревкин не видит.

15 августа на срочном рынке Мосбиржи были установлены сразу два рекорда. Дневной объем торгов превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня заключали свыше 67 000 клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 г. Доля физлиц в общем объеме торгов составила 65%.