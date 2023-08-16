Мосбиржа зафиксировала два рекорда на срочном рынке

На срочном рынке Московской биржи 15 августа 2023 г. были установлены сразу два рекорда, следует из пресс-релиза. Дневной объем торгов превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня заключали свыше 67 000 клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 г.

Доля физлиц в общем объеме торгов составила 65%.

Десятку наиболее востребованных инструментов по объему торгов 15 августа составили фьючерсы на валютные пары «доллар США — российский рубль», «китайский юань — российский рубль», «евро — российский рубль», «евро — доллар США», вечный фьючерс на доллар США, фьючерсы на индексы Мосбиржи и РТС, на природный газ, золото и нефть марки Brent.

Также 14 августа Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В день перед повышением ключевой ставки ЦБ сделки совершили 1,5 млн человек. Это максимальное значение за всю историю биржевых торгов.

Объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 млрд руб. Доля физлиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов — 66,5%, доля вечерней сессии — 14,3%.