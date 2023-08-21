Рубль готовится к стабилизации

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259186&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Экономисты ждут стабилизации рубля после вмешательства властей. Ровно неделю назад доллар подорожал до локального максимума — 101 ₽ на Мосбирже. После этого Центробанк на фоне критики из Кремля был вынужден резко повысить ключевую ставку, а правительство, если верить источникам СМИ, обратилось к экспортерам с просьбой продавать больше заработанной валюты. Впрочем, на бумаге это закреплено не было. Тем не менее в результате курс удалось загнать в коридор 92−94 ₽ за доллар, в котором он и продолжил торговаться до конца недели.

Сохранится ли относительная стабильность валюты? Или стоит ждать новых угроз? Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что пока ситуация на валютном рынке выглядит спокойно и напоминает, что с 21 августа начинается налоговый период:

«Курс рубля, скорее всего, продолжит тенденцию на стабилизацию. Есть несколько факторов, которые на него влияют. Власти дали понять, что они будут препятствовать дальнейшему ослаблению национальной валюты. Рынок немного расстроен из-за того, что меры по валютному контролю хотя и были анонсированы, но пока не введены. С другой стороны, биржевые игроки понимают, что если рубль продолжит слабеть, то власти от слов перейдут к делу и действительно введут более жесткие меры валютного контроля».

Поэтому в этих условиях стабилизация будет, скорее всего, на уровнях примерно 92−95 ₽ за доллар. Но с учетом налогового периода нельзя исключать и даже укрепления в районе 90−91 ₽ за доллар. Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

«На самом деле экспортеры уже продают, по данным Центрального банка, порядка 80% валютной выручки. Но во время налогового периода объем продажи валюты может увеличиться. Поэтому в данной конкретной ситуации, когда правительство обеспокоилось курсом рубля, налоговый период все-таки может сыграть на укрепление национальной валюты», — говорит Суверов.

Девальвация ускорилась в начале августа после того, как Россия сократила экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, лишившись дополнительного притока валюты. На этом фоне властям даже пришлось приостановить действие бюджетного правила, согласно которому Минфин должен был впервые с начала 2023 года начать покупки валюты для ФНБ, пусть и в небольших объемах.

Министр экономического развития Максим Решетников признавал, что рубль обесценивается из-за низких цен на российское экспортное сырье. Никаких прогнозов о том, что вскоре ситуация должна исправиться, он не делал. На этом фоне говорить об отсутствии долгосрочных угроз нельзя, считает начальник отдела доверительного управления инвесткомпании «Солид» Михаил Королюк:

«Курс рубль-доллар последний год достаточно четко рос. То, что есть сейчас, — некая коррекция в рамках этого восходящего тренда. Фундаментальные причины, которые толкают рубль к обесцениванию, никуда не делись. Есть довольно важный, на мой взгляд, фактор: российские компании занимали в долларах, а объем стал не такой уж и маленький — под $100 млрд в год. Фактически вот эти деньги в том или ином виде вытекают их страны».

Плюс торговое сальдо — проблема в том, что импорт увеличился, а экспорт пропорционально не возрос. У властей есть желание немного охладить рынок, хотя бы перевести его в боковое движение. Может быть, на два-четыре месяца. Михаил Королюк начальник отдела доверительного управления инвесткомпании «Солид»

«Прохождение отметки в 100 ₽ за доллар будет восприниматься населением негативно. Поэтому, естественно, политический блок старается этого избежать. Если говорить о неделях, то, скорее всего, возможность для того, чтобы охладить рынок, есть. Но хватит ли сил, чтобы сломать восходящий тренд, который фундаментально обоснован? И чем мы за это заплатим в иных областях?» — задается вопросом эксперт.

Аналитики «Альфа-Капитала» на прошлой неделе предупреждали, что факторов ослабления рубля по-прежнему много, поэтому курс может вернуться к 100 ₽ за доллар уже в ближайшее время.

Для того чтобы этого избежать, может потребоваться дополнительное вмешательство государства.

Теоретически укрепить рубль может Центробанк, который в середине сентября вновь соберется на заседание по ключевой ставке. На этот раз плановом. Регулятор не исключал, что показатель опять могут повысить, если вырастут риски инфляции.