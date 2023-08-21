Ралли биржевых цен на газ в Европе продолжается. Что будет дальше?

Западные эксперты видят основную причину происходящего в растущей напряженности трудового спора на заводах СПГ в Австралии, где на 2 сентября запланированы забастовки на нефтегазовых промыслах. Чем это чревато для ЕС и как долго продолжится газовое ралли, рассказали «Российской газете» аналитики энергетического рынка.

Напомним, что Австралия — один из крупнейших экспортеров СПГ в мире наряду с Катаром и США, поэтому любая приостановка работы заводов неизбежно усилит конкуренцию между азиатскими и европейскими покупателями газа и вызовет волатильность цен на газ в ЕС.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит объяснил «РГ», что забастовка продолжительностью две-три недели, несомненно, приведет к повышению цен, однако они сразу же снизятся, как только она будет прекращена, по крайней мере до начала отопительного сезона, когда ожидается, что в Европе будет дефицит газа, при условии если зима будет нормальной или холодной.

Однако протест, длящийся более месяца, начнет сказываться на зимних балансах во всем мире и может иметь серьезные последствия для цен в конце зимы, когда, как мы ожидаем, запасы в ЕС станут критически низкими. Рональд Смит старший аналитик «БКС Мир инвестиций»

По мнению и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгения Смирнова, с учетом того, что в Европе накоплены большие запасы газа, а его потребление удалось серьезно сократить, вряд ли ситуация в Австралии способна подталкивать цены вверх долгое время.

«Нынешний рост цен, скорее, является лишь некоторым сигналом напряженности на рынке. Есть риск, что Австралия, поставляющая газ в Азию (прежде всего, в Японию и Китай), ограничит это предложение, и конкуренция со стороны стран Азии за поставки, осуществляемые другими странами в Европу, возрастет», — объяснил Смирнов.

Вместе с тем, импульс роста цен на европейском рынке может быть поддержан в связи с приближающимся отопительным сезоном и продолжающейся неопределенностью в Европе по поводу источников поставок газа, которого по-прежнему не хватает. Нестабильность и неопределенность украинского транзита также вносит свою лепту в рост цен.

Экспорт сжиженного газа в Европу также сокращается, оказывая свое давление на цены.

Смирнов считает, что текущие потрясения, связанные с предложением газа в Европе, еще далеко не преодолены, и «австралийский фактор» лишний раз свидетельствует о дефицитности европейского рынка. Последняя усиливает нестабильность цен, поскольку на сегодняшний день «голубое золото» в Европе продается преимущественно не по долгосрочным контрактам, в которых очевидна предсказуемость цен, а на спотовом рынке, то есть с заведомо высокой ценовой волатильностью.