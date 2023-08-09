Объем внешней торговли Китая продолжает уменьшаться

Свежие данные китайской таможни свидетельствуют о продолжении сокращения внешней торговли. Показатели экспорта и импорта в июле снова оказались хуже ожиданий, впервые с начала 2021 г. сократился экспорт в Россию. Правительство КНР ищет способы оживления внутреннего спроса.

Общий объем внешней торговли Китая за январь — июль 2023 г. составил $3,4 трлн, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 г., свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР от 8 августа.

Экспорт Китая за этот период снизился на 5% и составил $1,945 трлн, а импорт в годовом выражении упал на 7,6% до $1,455 трлн.

В июле объем внешней торговли КНР составил $482,9 млрд: это почти на 13,6% меньше, чем в июле 2022 г., и на 3,4% меньше июня 2023 г. Китайский экспорт в июле 2023 г. достиг отметки в $281,76 млрд, что на 14,5% меньше, чем в июле 2022 г. (-1,2% по сравнению с июнем 2023 г.).

Как пишет агентство Bloomberg, это новое самое большое падение с момента начала пандемии коронавируса в феврале 2020 г.

Не воодушевляет и статистика по показателям импорта в Китай: в июле он составил $201,16 млрд (на 12,4% меньше по сравнению с июлем 2022 г. и на 6,3% меньше, чем в прошедшем июне). Такая статистика оказалась значительно хуже ожиданий аналитиков: прогноз Reuters предсказывал падение импорта в июле в Китай на 5%, а показателя экспорта — на 12,5%.

При этом иначе выглядит ситуация с внешней торговлей КНР, если рассматривать показатели в юанях. Для примера, в этой валюте ГТУ по-прежнему фиксирует рост внешней торговли на 0,4% в годовом выражении, но это связано с ослаблением национальной валюты к доллару.

Российско-китайский товарооборот за первые семь месяцев 2023 г. вырос на 36,5% в годовом выражении и составил $134,1 млрд (экспорт Китая в Россию — $62,54 млрд, а российский экспорт в КНР — $71,55 млрд, оба показателя демонстрируют рост). Но июль оказался месяцем, в котором началось сокращение торговли — товарооборот составил $19,48 млрд, что меньше июньских $20,83 млрд на 6,4%. Как пишет Reuters, в июле 2023 г. впервые с февраля 2021 г. упал показатель российского экспорта в КНР — он составил $9,2 млрд (-8% в годовом выражении и −18,3% по сравнению с июнем 2023 г., когда он составил $11,28 млрд). Прирост китайского экспорта в Россию сохраняется, но более медленными темпами — в июле он составил $10,28 млрд (+52% по отношению к июлю 2022 г. по сравнению с ростом в 90,9% в июне 2023 г. к июню 2022 г.).

Тройка лидеров торговых партнеров Китая за первые семь месяцев осталась неизменной: это АСЕАН (товарооборот — $519 млрд), Евросоюз ($464 млрд) и США (почти $382 млрд).

Опубликованная китайская таможенная статистика немедленно отразилась на мировых рынках. Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились на 1%, что может быть связано с показателями импорта Китаем нефти в июле 2023 г., который составил 10,29 млн баррелей в сутки (на 18,8% меньше, чем в июне, но при этом на 17% больше по сравнению с июлем 2022 г.). Индекс MSCI China упал 8 августа на 1,9%, а офшорный юань — до более чем двухнедельного минимума в 7,23 за $1.

Анализируя данные по китайскому экспорту, аналитик инвестиционной компании Invesco Дэвид Чао связал его снижение с более низкими ценами, а не меньшими объемами, которые, по его словам, «остаются на удивление высокими».

Аналитики Bloomberg считают, что спад импорта в Китай на протяжении пяти месяцев — следствие слабого внутреннего спроса. Отдельно отмечается, что спад на рынке жилья ударил по строительству.

Китайское правительство уже делает шаги для оживления внутреннего спроса — так, 31 июля Нацкомиссия по развитию и реформам утвердила основные направления для его стимулирования. Среди мер — расширение оплачиваемых отпусков, подтверждение льгот для покупателей электромобилей, улучшение инфраструктуры, также было решено временно отменить ограничения на покупку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Документ призывает власти стимулировать и улучшение «жилищных потребностей», прибегая для этого к спецфондам. Впрочем, анонсированных мер может быть недостаточно и, как отмечает экономист Эрик Чжу, без решительных дальнейших шагов под угрозой выполнения может оказаться годовая цель властей КНР в виде роста экономики в 5% в 2023 г. Сохраняется и угроза дефляции — цены производителей на ряд продуктов снижаются с октября 2022 г. в годовом выражении, что отчасти связано с падением цен на уголь и сырую нефть.

Делать глобальные выводы на статистике за семь месяцев рано: к концу года показатели могут вновь начать расти, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Одной из причин, по которой сокращается общий объем внешней торговли КНР, по мнению эксперта, можно считать ослабление восстановительного импульса, который наблюдался во всем мире после снятия антиковидных ограничений. После окончания пандемии экспорт Китая начал быстро расти, что коррелировало с восстановлением потребления в других странах (США, ЕС, Азиатско-Тихоокеанском регионе), а теперь показатели снижаются. Вторая причина, добавляет Луконин, заключается в размытых перспективах мировой экономики: сейчас сложно предугадать, придется ли столкнуться с рецессией на международном рынке, запретят ли импортировать некоторые китайские товары в США. Кроме того, в настоящий момент наблюдается падение спроса на китайские товары в Европе, что также негативно сказывается на экономических показателях Китая.

Во время пандемии и после снятия ограничений Китай очень аккуратно относился к накачке своей экономики живыми деньгами, опасаясь быстрого роста долговой нагрузки на государственные корпорации, провинциальные власти и на физических лиц, говорит эксперт.

Сейчас у Китая остаются возможности по стимулированию своей экономики, например по осуществлению государственных инвестиций в инфраструктурные проекты или запуску проекта «Цифровой Китай». Кроме того, в некоторых провинциях КНР наблюдается откат в политике ограничения покупок на рынке недвижимости. Китайское правительство пытается найти сбалансированное решение для стимулирования экономики, которое позволит поддержать рост спроса, но не увеличит долговую нагрузку, говорит Луконин. Но при этом, говоря о спросе, стоит учитывать и психологическую реакцию населения в Китае: после мирового финансового кризиса и пандемии люди начали меньше тратить и больше откладывать на будущее, заключает он.

Если обратить внимание на статистику основных рынков сбыта КНР (Европа, Северная Америка), то можно сказать, что их экономическая ситуация не располагает к покупке китайских товаров, говорит ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков.

Китай — по-прежнему мировая фабрика, и раз товаров другим рынкам сейчас требуется меньше, то, значит, этой стране требуется меньше сырья и компонентов.

Кроме того, сейчас разворачивается спираль по развитию новых ограничений со стороны США и их союзников на поставки китайского оборудования, что раньше было серьезной статьей экспорта КНР, добавляет он. Так как китайский экспорт не растет, у производителей внутри страны нет стимула расширять производство, а значит, возникает дефляция цен и спад импорта по всем группам товаров, за исключением, возможно, продовольствия. Российский экспорт в июле в КНР упал из-за того, что Китай значительно сократил закупки нефти — как по причине меньшего дисконта, так и из-за заполнения коммерческих хранилищ и сокращения спроса, заключает Кочетков.