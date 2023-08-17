На российском рынке акций началась неглубокая коррекция, считает почти половина (8) из 19 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Часть из них допускают, что она не выходит за рамки технической.

Другая половина экспертов предполагает, что если коррекция и есть, то она неполноценна и кратковременна. Отрицательная динамика индекса Мосбиржи больше похожа на волатильность от переваривания действий ЦБ, чем на спад.

В МКБ оценивают ситуацию как «борьбу страха и жадности», в которой частные инвесторы разрываются между фиксацией доходности и риском получения прибыли не на максимумах. В «Солид брокере» видят формирование коррекционного разворота.

В среду, 16 августа, индекс Мосбиржи снизился на 2,1% до 3 049,46 п. Это стало самым большим дневным падением с мая 2023 г. Главный бенчмарк российского фондового рынка в принципе снижался последние три сессии, в совокупности потеряв 3,36% с прошлой недели.

В четверг, 17 августа, индекс крайне волатилен. Он уже успел подняться на старте торгов на 0,9% и опуститься ближе к обеду на 0,5%. На 17:30 мск он торгуется в плюсе — 0,3% к закрытию предыдущего дня.

Коррекция началась

Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов видит технические признаки коррекции. Главная причина — рост ключевой ставки и укрепление рубля, объясняет инвестиционный стратег «Алор брокер» Павел Веревкин.

Активная фаза ослабления рубля, которое подогревало интерес частных инвесторов к спасению сбережений в акциях, завершена, соглашается директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников. По его словам, монетарные власти ясно дают понять, что курс выше 100 ₽ за доллар сейчас нежелательное явление.

ЦБ дал четкий сигнал, что будет сокращать массу свободных денег, а жесткая денежно-кредитная политика, это большой враг рынку акций, говорит генеральный директор ИК «Иволга капитал» Андрей Хохрин.

Он допускает, что коррекция не будет глубокой, но обновление недавнего максимума по индексу Мосбиржи, «это событие, вероятно, не нынешнего года».

Коррекция находится в начальной стадии движения, уточняет управляющий активами УК «Регион эссет менеджмент» Александр Аникин. Выручка по экспортным операциям российских голубых фишек снижается, что приводит к сокращению положительного сальдо торгового баланса, объясняет он. Рынок падает, прежде всего, из-за того, что рост рубля фундаментально менее благоприятен для большего количества экспортеров на российском рынке, соглашается с коллегой управляющий директор «Ренессанс Капитал» Игорь Даниленко.

Причин для масштабного провала нет, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Он также ждет непродолжительного отката: причин для снижения ниже 2800−3000 пунктов при прочих равных пока не появлялось.

Коррекция идет, скорее, в паре рубль/доллар, обращает внимание руководитель аналитического управления ФГ «Финам» Михаил Аристакесян. Если посмотреть на графики индекса Мосбиржи в рублях и индекса РТС в долларах за последние три месяца, то они кардинально различаются, добавляет эксперт.

Коррекция не началась

Исполнительный директор управления инвестиционного анализа Совкомбанка Дмитрий Никонов считает, что коррекция все-таки не началась.

Рынок, по его словам, пока выглядит уверенно, фондовые индексы снизились с максимальной отметки в пределах 5%.

Пока бенчмарки не упали на 10% процентов, рынок акций не в коррекции, добавляет старший аналитик General Invest Димитрий Резепов. Тем не менее, с повышением ключевой ставки рынок акций, определенно, движется в эту зону, добавил эксперт. Коррекция будет в любом случае, уточнил он.

Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система капитал» Константин Асатуров пока не видит заметной коррекции. Скорее рынок перешел в боковик, говорит он. Но все будет зависеть от динамики рубля в ближайшие дни, добавляет эксперт: в случае продолжения резкого укрепления рубля рынок, вероятно, пойдет вниз и тогда уже можно будет говорить о значимой коррекции.

Сейчас, скорее, происходит «борьба страха и жадности у инвесторов», из-за этого возрастает волатильность котировок акций, говорит руководитель управления инвестиционного консультирования «МКБ Инвестиции» Дмитрий Кашаев.

Жадность вызвана тем, что у большинства крупных компаний растет прибыль, очень вероятно они выплатят дивиденды, объясняет Кашаев. Некоторые из компаний дополнительно выигрывают от роста валют. Страх вызван резким изменением курса рубля и ужесточением риторики ЦБ, хотя она и остается достаточно сдержанной, резюмировал эксперт.

Рынок наблюдает коррекцию, но она не выходит за рамки технической, добавляет заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Пока на рынке идет лишь формирование коррекционного разворота, добавляет главный аналитик «Солид брокер» Дмитрий Донецкий.

Полноценной коррекции еще нет, соглашается старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Но на рынок акций сейчас давит прежде всего резкое укрепление рубля на фоне анонса мер валютного контроля, добавляет эксперт. Хорошие результаты российских компаний, особенно банковского сектора, по его мнению, пока ограничивают потенциал стабильного движения индекса Мосбиржи ниже 3000 п.

Руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров называет происходящее периодом волатильности на рынке. На его взгляд сейчас у акций есть сильные драйверы для дальнейшего, хоть и не такого резкого как в первой половине года, роста.

Риски начала коррекции на фондовом рынке пока сохраняются, предупреждает Григорьев. Привести к ней могут как негативные геополитические новости, особенно внутренние, так и итоги сентябрьского заседания ФРС, на котором решится, будет ли завершен цикл ужесточения ДКП в США.

Жесткая позиция американского регулятора может привести к волне risk-off настроений (склонность избавляться от рисковых активов) на мировом рынке, которая окажет давление и на сырье, объясняет эксперт.

В этом случае акции экспортеров будут под давлением, учитывая также текущее укрепление рубля, продолжает эксперт. Резкое повышение ключевой ставки также повышает вероятность коррекции рынка акций в будущем, но, с другой стороны, может сделать бумаги российских банков относительно более привлекательными, резюмировал Григорьев.

Что делать и не делать

Инвестору необходимо сохранять спокойствие и уже сейчас присматриваться к интересным акциям на докупку, советует Донецкий. Ключевые коррекционные уровни по индексу Мосбиржи 3000 и 2800 п., добавил эксперт.

Ни в коем случае не нужно «усреднять» позиции по текущим ценам, предупреждает Верёвкин. Но нужно сократить риски — убрать «плечи» и нарастить рублевый кэш и короткие ОФЗ до года.

Цыганов советует не паниковать и придерживаться своей стратегии. Можно дополнительно купить шорт фьючерса на индекс Мосбиржи обязательно со стоп-лоссом, добавил он.

Хохрин предлагает рассмотреть депозиты в банке и фонды денежного рынка, если нет возможности выйти напрямую на денежный рынок. Также он считает привлекательными средние по сроку, 1−2-летние ОФЗ.

Не нужно делать резких и необдуманных движений на инвестиционном счете в любую из сторон, советует Кашаев: именно это приводит к ошибкам, отрицательным результатам и неудовлетворению от процесса инвестирования. Тактически в период волатильности можно частично защитить портфель путем продажи фьючерсов на индексы акций и облигаций в пропорции самого портфеля, говорит эксперт. Но эти операции лучше проводить вместе с инвестиционным консультантом, напоминает он.

Сейчас предпочтительней формировать портфель из защитных бумаг, говорит Таченников.

Это нефтегазовый и финансовый сектора, а также некоторые металлурги. Значительную долю портфеля лучше держать в денежных средствах, чтобы воспользоваться ими в случае глубокой просадки рынка, продолжает эксперт.

Также можно смотреть в сторону некоторых инструментов долгового рынка, особенно с плавающим купоном, резюмировал Таченников.

Уровень в 100 ₽ за доллар теперь будет восприниматься как потолок, предполагает Карпунин. Он допускает, что маятник по рублю качнется в обратную сторону. В таком случае лучше рынка могут смотреться компании с ориентацией на внутренний спрос и с большим кешем на балансе, например «Интер РАО». Также все происходящее позитивно для акций Мосбиржи, которая выигрывает от потенциального роста процентных доходов, резюмирует эксперт.

После повышения ставки доходности на длинной кривой ОФЗ не выросли, а даже немного упали, добавляет Даниленко.

Это говорит о том, что инвесторы считают, что текущее повышение поможет справиться с инфляцией к 2024 г. и начинают возвращаться в рублевые облигации.

Более того, ставка 12% теперь сравнима со многими дивидендными доходностями акций, акцентирует эксперт. По его словам, это хороший момент для входа в инструменты фиксированной доходности в рублях и замещающие облигации в валюте и снижения риска акций в портфеле.

Есть сектора и акции, которые выиграют от повышения ставки и укрепления рубля. Это банки, Мосбиржа и другие компании финансового сектора, и также, возможно, частично розничный сектор, сказал Даниленко.

Коррекция носит скорее локальный, кратковременный характер, говорит управляющий директор по инвестициям «ТКБ инвестмент партнерс» Игорь Козак. Учитывая фундаментальные показатели российских компаний, он считает, что потенциал роста и продолжения восстановления котировок акций российских компаний остается.

Во время коррекции лучше ничего не делать, говорит Комаров: надо быть готовым что она может произойти, но будет лишь временным явлением.

В «Тинькофф инвестиции» считают, что лучше удерживать позиции в долгую, чтобы не пропустить дальнейшее восстановление российского рынка и потом получить льготу на долгосрочное владение ценными бумагами.

Вслед за укреплением курса рубля в сторону 90 ₽ есть риск снижения рублёвых цен на акции, говорит директор Private Banking банка Дом.рф Александр Икрянников. Но несмотря на то, что рынок сильно перегрет, он ожидает рост в перспективе месяца-полтора еще примерно на 10%. Эксперт рассматривает эту цель как промежуточную, учитывая возможный потенциал «Газпрома», ГМК «Норникель» и Сбербанка.

В среднесрочном плане невозможно надежно прогнозировать курс, говорит Ващенко. Если государство не примет решений, которые способны остановить и повернуть вспять падение рубля, то ослабление нацвалюты продолжится, а инвесторы вернутся к покупкам. Но если такие решения будут приняты, то вероятно, часть игроков продолжит фиксацию «лонгов». Больших распродаж Ващенко не ожидает, но выгоднее в такой ситуации будет покупать рублевые облигации с длинным сроком. Их доходность будет выше инфляции, резюмирует эксперт.

Михаил Кузнецов