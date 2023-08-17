ЦБ опроверг предложение повысить импортные пошлины

В пресс-службе Центробанка опровергли сообщения о том, что председатель банка Эльвира Набиуллина предлагала для охлаждения спроса на импорт подумать о повышении ввозных пошлин.

«Это информация не соответствует действительности. Напротив, Банк России считает, что повышение импортных пошлин является в целом проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены товаров для потребителей и компаний, приобретающих импортное оборудование, материалы и комплектующие. Повышение цен на импортные товары может повлечь и рост цен на товары-аналоги, которые производятся внутри страны», — заявили РБК в пресс-службе регулятора.

О том, что председатель ЦБ озвучивала такое предложение на встрече президента Владимира Путина с членами правительства ранее сообщила газета «Ведомости».

Также издание сообщало, что правительство отказалось от возвращения к практике жесткого валютного контроля с обязательной продажей определенной доли валютной выручки экспортерами. Вместо этого чиновники достигли с предпринимателями неформального соглашения о том, что те будут сами продавать больше валюты.

The Financial Times писала, что на совещании рассматривались предложения Минфина обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, отказать в госсубсидиях. О том, что власти обсуждают возможность вернуть часть мер валютного контроля для стабилизации ситуации с курсом рубля, также сообщали Bloomberg и «Интерфакс».

По данным «Ведомостей», правительство в последние два дня обсуждало ситуацию с крупнейшими компаниями, указывая на «неприемлемость невозврата экспортных доходов» в Россию.