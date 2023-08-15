19:35 (мск), источник: РБК

Bloomberg узнал об идее вернуть частичный контроль за движением капитала

Идея ввести частичный контроль за движением капитала связана с ослаблением курса рубля, ее обсуждали до того, как ЦБ принял решение повысить ставку. На фоне сообщения Bloomberg доллар и евро потеряли по 2 рубля на торгах.

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Источник: Reuters

Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Предложение сделать обязательной продажу экспортной выручки обсуждалось на совещании между правительством и экспортерами в понедельник, до того, как Банк России анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке (на заседании, прошедшем во вторник, было объявлено о повышении ставки с 8,5% до 12%). Однако, по словам двух источников, окончательное решение принято не было и эта инициатива еще будет обсуждаться.

В конце февраля 2022 года на фоне обвала курса рубля в России было введено требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортеров. В мае норматив был уменьшен с 80 до 50%. В июне, когда российская валюта начала быстро укрепляться, требование вновь смягчили: продажа валютной выручки осталась обязательной, но размер продаваемой на рынке доли стала определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Bloomberg отмечает, что это требование было не единственной мерой, которое помогла остановить ослабление рубля, — например, также вводились ограничения на банковские переводы валюты.

В августе курс доллара превысил 100 ₽, евро — 110 ₽, однако они не достигли пиков марта прошлого года (120 и 127 ₽ соответственно). 15 августа доллар уже торговался на отметке ниже 100 ₽, в том числе после появления новости Bloomberg он упал до 96,5 ₽; евро — до 105,5 ₽. Однако затем обе валюты отыграли около 50 коп.

Аналитик Bloomberg Economics Александр Исаков выразил сомнение в том, что контроль за движением капитала поможет прекратить снижение курса рубля, так как его причины «имеют мало общего» с операциями с капиталом. Также, считает Исаков, возвращение к ограничениям может навредить «зарождающимся цепочкам поставок», возникшим в России для преодоления последствий санкций.

Глава Минфина Антон Силуанов в конце июля объяснял ослабление курса рубля притоками и оттоками валюты в страну и из нее, то есть торговым балансом. То, что падение курса может быть связано с продажей иностранного бизнеса в России, министр называл маловероятным, так как власти ограничили объемы вывода валюты от сделок $1 млрд в месяц.

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