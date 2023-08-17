Власти решили пока не ужесточать валютный контроль

Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали «Ведомостям» два близких к кабмину источника, информацию подтвердил собеседник, знакомый с ходом совещания. Свое видение ситуации на валютном рынке представили, помимо Набиуллиной, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников.

Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий, говорят собеседники «Ведомостей». В последние два дня в правительстве обсуждали ситуацию с крупнейшими компаниями, настаивая на неприемлемости невозврата экспортных доходов в страну. Причем это касается прежде всего неэнергетических компаний, отметил один из собеседников. Например, нефтедобывающий сектор вынужден продавать большую часть экспортных доходов, поскольку половина их выручки — это налоги, напомнил он.

Игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений.

Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркнул один из источников. Кроме этого, вероятен рост фискальной нагрузки. «Вряд ли компаниям захочется продавать больше выручки для уплаты налогов», — иронизирует один из собеседников.

Как говорят источники «Ведомостей», участники встречи согласились, что ужесточение валютного контроля — это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты.

Главный фактор снижения курса — это мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы (М2), признали участники встречи. Набиуллина, как сообщил один из источников, рассказала, почему было принято решение повысить ставку и объяснила, что это было связано не столько с курсом, сколько с усилившимися инфляционными рисками. А для охлаждения спроса на импорт, который стал одной из причин ослабления рубля, по ее мнению, правительству следует подумать о повышении ввозных пошлин.

Основную роль в росте М2 сыграло резкое ускорение кредитования, главным образом, корпоративного. Как уточнил один из собеседников «Ведомостей», экспортеры могли вместо продажи валютной выручки привлекать рублевые кредиты для финансирования текущих расходов либо для прямого вывода за рубеж. Впрочем, этот вопрос на совещании с президентом не рассматривался, хотя обсуждался на других встречах, уточнил он.

Денежная масса М2 в июле 2023 г. увеличилась до 88,1 трлн руб., что на 25% выше показателя годом ранее, следует из данных ЦБ.

Портфель корпоративных кредитов за первое полугодие вырос на 11% или 5,8 трлн руб. За аналогичный период доковидного 2019 г. показатель увеличился лишь на 1% или более 300 млрд руб.

Кроме корпоративного кредитования, быстрыми темпами росли ипотека и розничные займы. Причем жилищные кредиты уже не столь востребованы населением, что видно по спросу на квартиры в регионах, обсудили на встрече. Потребительские займы разгоняются в том числе на фоне того, что население опасается подорожания товаров. Портфель жилищных кредитов за январь-июль увеличился на 1,6 трлн руб. или 12%.

Участники встречи договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу.

Вклад бюджетного импульса в разгон денежной массы в этом году, действительно, по сравнению с кредитованием невелик. По данным Минфина, за январь-июль дефицит федерального бюджета составил 2,8 трлн руб. Но совокупный бюджет субъектов за тот же период исполнен с профицитом в 1,6 трлн. Как ранее писали «Ведомости», на ЕНС с начала года накопился примерно 1 трлн руб. налоговых переплат, заранее внесенных бизнесом. По данным системы «Электронный бюджет» на 26 июня, на ЕНС, в разделе источников финансирования (именно здесь отражаются пока не учтенные в доходах платежи, уже переведенные на счет), скопилось 1,5 трлн руб.

Пока динамика исполнения бюджета выглядит позитивно, отметил один из собеседников. По его словам, на это обратил внимание и Силуанов. По его словам, исполнение по итогам года может уложиться в изначально запланированный дефицит в 2% ВВП. В целом аналогичную оценку министр приводил ранее. В конце июня, в интервью «Аргументам и фактам» он прогнозировал, что год завершится с дефицитом в 2−2,5% ВВП.

Сейчас нужна компенсация бюджетного дефицита за счет продажи валюты из резервов либо валютные интервенции, чтобы сбалансировать рынок, говорил ранее «Ведомостям» автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. А в перспективе может потребоваться введение валютных ограничений на движение капитала, уточнял он. «Представьте, что денежная масса М2 — 100 трлн руб., из них валюта — только 14 трлн. Если резиденты захотят на 10% увеличить позицию в иностранных активах, им потребуется найти валюту на 10 трлн руб., или $100 млрд по текущему курсу. Поскольку таких объемов никто не продаст в моменте, курс инвалюты может вырасти на 70%», — предупреждал Тунев.

Курс, по итогам торгов на Мосбирже 16 августа, составил 94,6 ₽/$. В понедельник 14 августа перед объявлением ЦБ о проведении внепланового заседания по ключевой ставке, доллар доходил от отметки в 101,8, хотя торги закрылись на 97.

«Ведомости» направили запросы в ЦБ, Минфин, Минэк, а также крупнейшим сырьевым неэнергетическим экспортерам — «Фосагро», «Еврохиму», «Уралкалию», «Северстали», НЛМК, ММК, «Металлоинвесту», Evraz, ОМК, ТМК, UC Rusal, «Норникелю», УГМК, РМК. Представитель «Мечела» заявил, что компания продает 99% экспортной выручки.

Дмитрий Гринкевич, Галина Казакулова