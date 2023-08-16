ЦБ снизил курс доллара на 17 августа до 96,7 рубля
Банк России понизил официальный курс доллара на 17 августа до 96,7 руб., что на 72 копейки ниже сегодняшнего показателя, следует из данных регулятора.
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Банк России понизил официальный курс доллара на 17 августа до 96,7 руб., что на 72 копейки ниже сегодняшнего показателя, следует из данных регулятора.
Официальный курс евро понижен ЦБ с 106,57 руб. до 105,65 руб., юаня — с 13,32 руб. до 13,2 руб.
Курс доллара на Мосбирже, по данным на 16:00 мск, составил 95,64 руб. (-1,49%), а евро — 104,81 руб. (-1,92%).
Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро — 111 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. 15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причина решения ЦБ — усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков — плановое заседание пройдет 15 сентября.
Рубль отреагировал на повышение ставки умеренным укреплением: в моменте доллар снизился до 95,53 руб., евро — до 104,33 руб. Однако спустя время иностранная валюта вновь перешла к росту. В ходе торгов 15 августа максимальные и минимальные значения доллара составляли 99,1975 руб. и 92,6 руб. соответственно, евро — 108,54 руб. и 103,75 руб.
Позднее в тот же день Bloomberg сообщил о том, что 14 августа правительство и экспортеры обсуждали на совещании обязательную продажу валютной выручки. Эту информацию подтвердил также «Интерфакс». На этих новостях рубль резко укрепился: доллар в моменте дешевел на 2 руб., торгуясь по 96,4 руб./$. Торги американская валюта закончила снижением на 57 коп. до 97,09 руб./$, евро потерял 1 руб., торгуясь по 106 руб.
По информации источников «Ведомостей», 16 августа президент России Владимир Путин рассмотрит предложения Минфина по валютному контролю.