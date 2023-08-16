ЦБ снизил курс доллара на 17 августа до 96,7 рубля

Официальный курс евро понижен ЦБ с 106,57 руб. до 105,65 руб., юаня — с 13,32 руб. до 13,2 руб.

Курс доллара на Мосбирже, по данным на 16:00 мск, составил 95,64 руб. (-1,49%), а евро — 104,81 руб. (-1,92%).

Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро — 111 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. 15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причина решения ЦБ — усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков — плановое заседание пройдет 15 сентября.

Рубль отреагировал на повышение ставки умеренным укреплением: в моменте доллар снизился до 95,53 руб., евро — до 104,33 руб. Однако спустя время иностранная валюта вновь перешла к росту. В ходе торгов 15 августа максимальные и минимальные значения доллара составляли 99,1975 руб. и 92,6 руб. соответственно, евро — 108,54 руб. и 103,75 руб.

Позднее в тот же день Bloomberg сообщил о том, что 14 августа правительство и экспортеры обсуждали на совещании обязательную продажу валютной выручки. Эту информацию подтвердил также «Интерфакс». На этих новостях рубль резко укрепился: доллар в моменте дешевел на 2 руб., торгуясь по 96,4 руб./$. Торги американская валюта закончила снижением на 57 коп. до 97,09 руб./$, евро потерял 1 руб., торгуясь по 106 руб.