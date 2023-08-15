Повышение ключевой ставки пока не помогло рублю

Рост ключевой ставки оказал на рубль менее выраженный эффект, чем вчерашний анонс о внеплановой встрече совета директоров ЦБ. Несмотря на повышение ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%, рубль продолжил дешеветь (относительно утренних значений и значений закрытия торгов понедельника).

Первоначально российская валюта укрепилась, позитивно отреагировав на решение Банка России, так как основная часть аналитиков предрекала менее широкий шаг — 150−200 б.п. То есть участники рынка в основном ожидали повышение ключевой ставки до 10−10,5% годовых. Однако не прошло и часа, как курс рубля начал слабеть, — некоторые участники торгов ждали не только повышения ставки, но и административных мер. Однако «пощечины рынку», ограничивающей движение капитала, не последовало.

Frank Media собрали первую реакцию рынка на решение регулятора, которое назвали компромиссным. ЦБ при этом допустил еще одно повышение ставки.

Аналитики ПСБ: «Важным индикатором эффективности сегодняшних действий будет курс рубля. Если курсовой тренд не стабилизируется, то может потребоваться дополнительное повышение ставки».

Мы не уверены, что новая стоимость рублевых средств станет достаточным условием для полной стабилизации ситуации. Необходимы также меры по снижению профицита рублевой ликвидности. Возможно, они последуют чуть позже.

Аналитики инвестбанка «Синара»: «Регулятор воздержался от рассуждений о перспективах денежно-кредитной политики, ограничившись текущими факторами. Комментариев про усиление валютного контроля или причины ослабления курса рубля также не прозвучало. На наш взгляд, решение повысить ставку выше ожиданий рынка означает, что цикл повышения быстро завершится».

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»: «С учетом сильного повышения ключевой ставки курс рубля к доллару может стабилизироваться в диапазоне 90−100 рублей. Однако первая реакция курса рубля не обнадежила. Возможно, требуются дополнительные меры по насыщению валютой внутреннего рынка, которые пока не были предприняты. То есть у ЦБ еще остается возможность для маневра в ужесточении валютных ограничений».

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global: «Это только первый шаг к обузданию выросшей инфляции, так как августовское падение рубля отыграется на ценах импортных товаров, материалов и компонентов в сторону повышения примерно через 1−1,5 месяца».

Это означает, что до конца года, скорее всего, нас может ждать ещё одно-два повышения ключевой ставки, и, таким образом, Россия может завершить 2023 год с ключевой ставкой, вероятно, на уровне 13−15% годовых. Для вкладчиков банков это будет праздник, а вот будущим заёмщикам, в том числе, ипотечным, кто не успел получить кредит до сегодняшнего дня, придётся дорого платить за обслуживание кредитов.

Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка: «Решение можно охарактеризовать как компромиссное, так как регулятор не детализировал причин и не предложил прямых механизмов, которые могли бы сдержать ослабление рубля. В связи с этим, усугубление дисбалансов валютного рынка может сохранить угрозу для инфляции и потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики».

Александр Исаков экономист по России Bloomberg Economics, автор телеграм-канала «Холодный расчет»: «Сомнения в том, что повышение ставки позволит стабилизировать спрос вряд ли подтвердятся — в ближайшие месяцы кредитование должно замедлиться, спрос на импорт снизиться, инфляция и курс — стать стабильнее». Однако он указывает, что рост льготного кредитования снижает чувствительность экономики к повышению ставки, а также снижению инфляции может помещать политический цикл, который требует роста расходов, начиная с конца 2023 года.

Банки разошлись по ставкам

Банки, которые оперативно отреагировали повышением ставок на предыдущее решение ЦБ в июле, в этот раз не торопятся раскрывать планы. ВТБ, ФК «Открытие», Почта-банк и Альфа-банк заявили о том, что повысят ставки по депозитам и накопительным счетам. При этом пресс-служба Альфа-банка указала, что тот не будет повышать ставки по кредитам и ипотеке.

Резкое повышение ключевой ставки ЦБ, безусловно, повлечёт за собой изменение ставок по вкладам и кредитам, говорится в комментарии зампреда правления Почта-банка Алексея Охорзина. «Можно ожидать, что в ближайшей перспективе наибольшее влияние это окажет на краткосрочные вклады на 3−6 месяцев, ставки по которым могут вырасти до 10−12% годовых. По более долгосрочным депозитам ставки, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее». — указано в нем. Он считает, что в первую очередь будут расти ставки по потребительским кредитам, однако не ждет существенных изменений. По его оценкам, возможен рост ставок по розничным кредитам до конца лета на 1−3 процентных пункта, либо в качестве альтернативного сценария некоторые банки могут сократить круг потенциальных заёмщиков: «При этом в ипотеке стоит ожидать изменений только по рыночным программам, в то время как льготные программы будут продолжать нивелировать общий тренд повышения ставок в этом сегменте».