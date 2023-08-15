Часть трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления рубля

Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 ₽, евро — 110 ₽. По данным ЦБ, с начала года реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) снизился на 26,4%. За первые семь месяцев этого года снижение рубля к доллару составило 27,5%, а к евро — 29,9%. После объявления Банком России о внеочередном заседании совета директоров по вопросу о ключевой ставке 15 августа рубль начал укрепляться.

По словам Исмаилова, из-за роста курса доллара заработки иностранных граждан в России снижаются и становятся все более сопоставимыми с доходами на родине. Он предполагает, что отток трудовых мигрантов в первую очередь вероятен в наименее оплачиваемых сферах — ритейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, сельском хозяйстве и т. д.

Представители сервисов по поиску работы HeadHunter и SuperJob затруднились оценить среднюю заработную плату в вакансиях, ориентированных в первую очередь на мигрантов. В 2021 г. средняя зарплата трудовых мигрантов в России составляла 47 100 ₽, свидетельствуют данные исследования экспертов из МГУ и общественной организации «Федерация мигрантов России» (ликвидирована решением Верховного суда от 18 августа 2022 г.). Наибольшие зарплаты тогда были зафиксированы у мигрантов, занятых в строительстве и ремонте, — 54 000 ₽, наименьшие — у тех, кто занят в сельском хозяйстве, — 37 000 ₽.

Помимо этого мигранты теряют часть заработанных средств, отправляя деньги на родину, так как конвертация средств происходит по местному курсу страны получателя, сказал «Ведомостям» председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. Впрочем, даже без ослабления курса рубля тенденция переориентации трудовых мигрантов на другие направления действительно усиливается, говорит Давлатов. У граждан Таджикистана сейчас на выбор есть 15 стран для заработка. Если раньше наиболее популярными были Россия и Казахстан, то сейчас, например, на стройку едут в Южную Корею, а сельскохозяйственный сезон таджики проводят в Великобритании.

По его словам, есть и такие субъективные причины, как информационные кампании в СМИ и социальных сетях, «утрированно» освещающие рейды правоохранительных органов против мигрантов из Таджикистана. «Это психологически влияет на людей», — резюмирует Давлатов. Впрочем, не у всех есть возможность покинуть Россию, поэтому, по его мнению, значительного оттока в ближайшее время не будет.

Эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов в беседе с «Ведомостями» заявил, что не все мигранты едут в Россию только зарабатывать. «Многие приезжают в целом жить другой жизнью», — рассказал Коженов.

По его мнению, из-за ослабления рубля отток иностранной рабочей силы действительно может быть, но он не превысит долю в 10% от текущего числа работающих в России мигрантов. Интенсивность оттока, по мнению Давлатова, будет зависеть от того, как российские работодатели будут мотивировать иностранных сотрудников. Он считает, что в первую очередь нехватка рабочей силы может наблюдаться в сфере строительства, поскольку при сохранении уровня зарплат могут вырасти цены на жилье, тогда как в сельском хозяйстве и общепите отток маловероятен, так как в этих отраслях «можно себя хотя бы прокормить».

Как отмечает директор проектов фонда «Добрососедство» Юрий Московский, для иностранных работников Россия становится менее привлекательной из-за жесткой миграционной политики, низких по сравнению со странами Евросоюза зарплат и нелояльного отношения правоохранительных органов к мигрантам. По его словам, жители Молдавии, например, ранее выбиравшие для заработков Россию, теперь предпочитают ехать в Германию и соседние с ней государства.

В сельском хозяйстве ощущается отток трудовых мигрантов, которые в основном работали на неквалифицированных позициях, говорит руководитель группы консультантов ГК ANCOR, оказывающей услуги в области аутсорсинга и подбора персонала, Юлия Аксенова. По ее словам, работодатели пытаются заполнить освободившиеся вакансии местными кандидатами и привлечь рабочих за счет увеличения заработной платы. «Пока что ориентировочно этот рост составляет 10−15%, местами больше, и скорее всего он продолжится», — ожидает эксперт.

Узбекистан заключает соглашения об иностранной рабочей силе с Великобританией, Германией, Турцией, ОАЭ, КНР и Южной Кореей, отмечал ранее проректор Финансового университета Александр Сафонов. По его мнению, конкуренция за среднеазиатских сотрудников будет увеличиваться, поэтому России стоит привлекать жителей других стран — Индии, Индонезии, Ирана.

Минтруд со ссылкой на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда оценивал потребность в трудовых мигрантах в России к 2030 г. в 3,5 млн человек, т. е. на 400 000 человек больше, чем в 2022 г. Об этом в июле сообщал «Ведомостям» представитель министерства. То есть, согласно этому прогнозу, через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях должна вырасти с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых.

По данным Минтруда, спрос на иностранных работников в основном сосредоточен в области ритейла, перевозок, сервиса и строительства.

В подготовке статьи участвовала Валерия Меркулова